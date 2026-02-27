Más Información

puede contar con la Presidenta y con el gobierno de México”, declaró la presidenta ante los hechos de violencia en el estado.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de febrero en , Sheinbaum Pardo reconoció a las instituciones de seguridad federales y estatales, aún con “dificultades”.

Al destacar la estrategia de seguridad de su gobierno con elementos como la atención a las causas, señaló que va a hacer todo lo posible su administración para que ningún joven se acerque a la delincuencia.

“Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven de Sinaloa ni del país tenga que acercarse a un grupo delictivo, sea por necesidad económica, sea por alguna amenaza o sea porque piensan que es una opción de vida, de identidad, cuando en realidad es una opción de muerte”, expresó.

Mencionó que a las y a los jóvenes se les atiende con programas como Jóvenes Transformando México y con más escuelas, en especial preparatorias: “Queremos concentrarnos en los jóvenes de 15 a 17 años”.

Destacó la cero impunidad y el cumplimiento de la ley porque “es la norma social más básica; aquel que comete un delito, pues tiene que ser sancionado y para ello, pues, es el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía estatal, de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Comentó que la titular de la FGR , Ernestina Godoy, “está haciendo un excelente trabajo” con el fortalecimiento de las fiscalías en los estados.

