“Sinaloa puede contar con la Presidenta y con el gobierno de México”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante los hechos de violencia en el estado.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de febrero en Mazatlán, Sheinbaum Pardo reconoció a las instituciones de seguridad federales y estatales, aún con “dificultades”.

Al destacar la estrategia de seguridad de su gobierno con elementos como la atención a las causas, señaló que va a hacer todo lo posible su administración para que ningún joven se acerque a la delincuencia.

Lee también Sheinbaum alista reunión con empresarios por inseguridad en Sinaloa; dice que es importante escucharlos

“Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que ningún joven de Sinaloa ni del país tenga que acercarse a un grupo delictivo, sea por necesidad económica, sea por alguna amenaza o sea porque piensan que es una opción de vida, de identidad, cuando en realidad es una opción de muerte”, expresó.

Mencionó que a las y a los jóvenes se les atiende con programas como Jóvenes Transformando México y con más escuelas, en especial preparatorias: “Queremos concentrarnos en los jóvenes de 15 a 17 años”.

Destacó la cero impunidad y el cumplimiento de la ley porque “es la norma social más básica; aquel que comete un delito, pues tiene que ser sancionado y para ello, pues, es el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía estatal, de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Comentó que la titular de la FGR , Ernestina Godoy, “está haciendo un excelente trabajo” con el fortalecimiento de las fiscalías en los estados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr