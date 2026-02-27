Como cada mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo, para informar sobre los acontecimientos más importantes del país.

Nación 10:29 AM Bulmaro Juárez presenta la sección Suave Patria. Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Nación 10:22 AM Sobre la fuga de 23 personas privadas de la libertad de una prisión de Puerto Vallarta, García Harfuch indica que se generó un motín y posteriormente entró un sujeto -que ya fue identificado- que los liberó; "no hubo como tal un ataque armado", asegura.

Nación 10:09 AM Sobre las narconóminas de "El Mencho" halladas en su refugio en Tapalpa, el secretario Omar García Harfuch comenta que será la FGR quien dé cuenta de estos datos y de las personas involucradas. Sobre las armas de fuego ocupadas por organizaciones criminales, que circulan en el estado, García Harfuch indica que 80% fueron traficadas desde Estados Unidos, mismo porcentaje de las armas que circulan en todo el país. Sheinbaum niega haberse reunido con Sara Carter, la zar antidrogas de Estados Unidos, en Palacio Nacional.



Nación 09:52 AM La Presidenta vuelve a explicar la propuesta de reforma electoral sobre los legisladores plurinominales, para aclarar que no se busca eliminarlos en la Cámara de Diputados. "Eso lo tenemos hasta medido en las encuestas", dice Sheinbaum Pardo sobre su iniciativa de reforma electoral y argumenta que cumplió con la decisión de la ciudadanía.

Nación 09:50 AM Luego del abatimiento del narcotraficante "El Mencho" en Tapalpa, que derivó en la cancelación de la Copa Mundial de Clavados en Guadalajara, que se llevaría a cabo en Zapopan, Jalisco, la presidenta menciona que "no hubo suficiente comunicación con nosotros", por lo que tendrá pláticas con la World Aquatics, para contemplar llevar a cabo el evento.

Nación 09:42 AM La Presidenta comenta que se continúa trabajando para proteger a Sinaloa y garantizar la eliminación de la violencia en esa entidad, destaca que el carnaval de Mazatlán se llevó a cabo de manera pacífica, sin registrar ningún incidente.

Nación 09:38 AM Sheinbaum agradece a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, luego de su llamada telefónica para hablar sobre el Mundial de Futbol 2026; "me aseguró la realización del Mundial en el país", destaca. Asegura que las personas que acudan a este evento deportivo "pasaran un gran momento de su vida".

Nación 09:33 AM "No estamos de acuerdo", dice Sheinbaum sobre las declaraciones de la presidenta consejera Guadalupe Taddei, quien argumentó que eliminar el PREP obligará a crear nuevo mecanismo de resultados electorales.





Nación 10:10 AM García Harfuch: Ya tenemos identificados a posibles sucesores de “El Mencho”; son dos más probables Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se tienen identificados a cuatro líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían relevar a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, tras su abatimiento el pasado domingo en Jalisco. “Las dos más grandes es Chapitos y Mayos, y ya después hay derivaciones; Chapos, Mayos, Chapo-Isidro”, respondió.



Nación 09:33 AM Sinaloa puede contar con la Presidenta y con el gobierno de México: Sheinbaum La Mandataria federal dice que se atienden las causas para que ningún adolescente o joven caiga en las drogas o en grupos criminales.



Nación 09:26 AM Apoyo a agricultores de maíz sinaloenses Claudia Sheinbaum habla sobre la compra de maíz en México y los avances para que la semilla cultivada en este país se compre al precio que merece ser comprado y alista una mesa, para dialogar con los distribuidores de suministros como fertilizantes, para que den precios favorables para los agricultores.

Nación 09:20 AM La Presidenta pide que se proyecte una gráfica que muestra la disminución de pobreza en México y resalta que 2025 fue el año con menos pobreza, desde hace "muchos años".

Nación 09:17 AM Proyectos de Conagua en Sinaloa Efraín Morales López, titular de Conagua, presenta los trabajos para magnificar el Distrito de Riego 010 en Culiacán-Humaya, Sinaloa, con lo que ayudará a incrementar la producción de maíz, sorgo y frijol. Indica que, respecto al Distrito de Riego 075, este se culminará en agosto de 2029.

Nación 09:14 AM Construcción de infraestructura vial en la entidad Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes, indica el inicio del Megabachetón 2026, con el que se adecuarán las vialidades. Destaca que el Puente Av. Pérez Escobosa se construyó en seis meses.



Nación 08:58 AM SSPC presenta avances de la Estrategia de Seguridad en Sinaloa Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, da los avances de actividades la Estrategia de Seguridad nacional llevadas a cabo en Sinaloa. Destaca el aseguramiento de 33 toneladas de drogas aseguradas, 1942 laboratorios clandestinos, 4 mil 800 armas de fuego, es decir, el 20% de armas aseguradas en todo el territorio nacional y millones de cartuchos. Refiere tres casos de desapariciones forzadas de personas: 10 trabajadores mineros, 1 joven proveniente de Durango y 6 personas del Edomex, de las cuales 2 fueron liberadas y 4 las siguen buscando. Sobre este último caso, detalla que fueron interceptados por un grupo criminal cuando iban en un vehículo Racer.

Nación 08:51 AM Avanzan Mesas de Paz en Sinaloa Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, menciona los resultados de las Mesas de Paz. Señala que en el estado se han intercambiado 219 armas de fuego por dinero en efectivo, a través de las Mesas de Paz. Resalta que en el municipio de "El Fuerte" 208 armas de fuego y municiones. Menciona que está próxima a ser inaugurada la escuela Rosario Castellanos con clases virtuales en marzo y en septiembre con clases presenciales.

Nación 08:47 AM SENSP presenta indicadores de violencia en Sinaloa Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), da los indicadores de violencia en el estado; comienza por señalar el promedio de víctimas de homicidio doloso por el mes en la entidad, de enero de 2024 a enero de 2026.

Menciona que desde hace seis meses, la tendencia se mantiene estable. Destaca que en este periodo se ha registrado un 50% de reducción en homicidios doloso en esta entidad. Dice que, de enero de 2024 a enero de 2026, la entidad ha registrado un 28% menos de homicidios dolosos. En este mismo periodo, los delitos de alto impacto han registrado un 31% menos de promedio diario respecto a octubre de 2024.

Nación 08:44 AM Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, brinda una palabras a la Presidenta por su visita al estado que gobierna.

Nación 08:44 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Este viernes acompaña a la presidenta el equipo del gabinete de seguridad, quienes darán los indicadores de este tema en el estado. La Presidenta adelanta que, después de su conferencia matutina, tendrá una reunión con empresarios sinaloenses y luego encabezará la entrega de la beca Benito Juárez. También comenta que el gobierno federal está haciendo un programa especial para apoyar a agricultores y al campo en Sinaloa.

