"El Lexus" cayó junto a 8 más en Matamoros; Fuerzas Especiales, GN y Fuerza Aérea Mexicana participaron en operativo, detalla Harfuch

, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló el operativo en el que fue detenido Antonio Guadalupe “N”, alias "El Lexus", integrante del .

El titular de la SSPC indicó que junto a "El Lexus" se detuvieron a 8 personas más, también pertenecientes al grupo criminal.

Integrantes del Cártel del Golfo detenidos junto a "El Lexus". Foto: x @OHarfuch
García Harfuch destacó que Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, , logrando la detención de los sujetos.

"El Lexus" es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.

Resultado de esta operación fueron detenidas nueve personas; armas de alto poder, incluidos fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes y granadas; cartuchos; equipo táctico y vehículos.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la .

