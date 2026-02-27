Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló el operativo en el que fue detenido Antonio Guadalupe “N”, alias "El Lexus", integrante del Cártel del Golfo.

El titular de la SSPC indicó que junto a "El Lexus" se detuvieron a 8 personas más, también pertenecientes al grupo criminal.

Integrantes del Cártel del Golfo detenidos junto a "El Lexus". Foto: x @OHarfuch

García Harfuch destacó que Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana realizaron un operativo en el Ejido Sandoval, Heroica Matamoros, Tamaulipas, logrando la detención de los sujetos.

Lee también Cae "El Lexus", integrante de la célula de "Los Ciclones" del Cártel del Golfo en Matamoros; hay otros seis detenidos

"El Lexus" es señalado por extorsión, secuestro, tráfico de armas, personas y drogas en México y Estados Unidos.

Resultado de esta operación fueron detenidas nueve personas; armas de alto poder, incluidos fusiles Barret calibre .50, lanzacohetes y granadas; cartuchos; equipo táctico y vehículos.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr