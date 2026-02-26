Más Información

David Colmenares va por reelección en la Auditoria Superior; acusa que los medios lo tratan mal

México negocia con World Aquatics para salvar la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara

Netflix se retira de la competencia por Warner Bros; Paramount Skydance impone una oferta superior

Ellos son “La Rana” y “Aquiles”, hermanos Arzate-García, jefes del Cártel de Sinaloa; EU los busca por narcoterrorismo

La narconómina de "El Mencho": claves, sueldos y flores para San Judas; esto ganaban pistoleros, "halcones" y "comandantes" del CJNG

Guadalajara, primera parada del trofeo del Mundial: Sheinbaum; se reúne con CEO de Coca

Matamoros, Tamaulipas.- El despliegue militar que tuvo lugar en Matamoros, Tamaulipas dio como resultado la captura de Antonio Guadalupe "N", "Lexus" o "Golfo Toño", miembro del (CDG).

Además, se detuvieron a seis sujetos más pertenecientes a esta .

Desde temprana hora, se reportó un fuerte operativo por tierra y aire por parte de elementos del Ejército Mexicano quienes cerraron el Ejido El Sandoval.

Aquí, los elementos arribaron en tanquetas y además, se utilizó un helicóptero para vigilar y resguardar la zona, causando alerta entre los residentes.

La movilización militar se concentró también en la carretera federal 2 donde autoridades ya habían declarado el área como de alto riesgo, solicitando a la población su desalojo y resguardo en sitios seguros.

Antonio Guadalupe 'N', alias El Lexus o Toño, líder del grupo , de la célula de Los Ciclones, perteneciente al Cártel del Golfo.

