Ecatepec, Méx.- Con la presencia de diferentes agrupamientos de la policía municipal, estatal y Marina, se realizó un operativo de disuasión en Las Américas y Jardines de Morelos, para inhibir la comisión de diversos delitos de alto impacto, principalmente, el robo de vehículos y brindar seguridad a las familias.

El municipio reportó que, en el centro comercial Las Américas, la edil Azucena Cisneros Coss supervisó el arranque del despliegue operativo que reunió a 10 unidades y 56 elementos de los agrupamientos de la Policía de Género, sectores, Grupo de Operaciones Especiales, Moto patrullas de la policía municipal, además de Fuerza de Tarea Marina y la policía estatal como parte del Mando Unificado Oriente,

“Seguimos en los operativos con el Mando coordinado, está aquí la Marina, policía estatal y las policías municipales que hoy más que nunca se están capacitando y profesionalizando porque queremos que los vecinos cada día ganen más confianza de nuestros policías”, dijo.

Refuerzan seguridad en Ecatepec con operativo conjunto en Las Américas y Jardines de Morelos. Foto: Especial

La alcaldesa precisó que diariamente hay una suma de esfuerzos de corporaciones policiacas federales, estatales y municipales para mantener a la baja los delitos de alto impacto en el municipio.

“Todos los días estamos trabajando con el Mando Unificado, cerrando filas para poder traer la paz y la tranquilidad a Ecatepec, no vamos a ceder vamos a seguir combatiendo con fuerza, fortaleza y pericia para poder establecer ambientes de paz para las familias”, aseveró.

El despliegue operativo se realizó por Avenida Central y en el fraccionamiento Las Américas en vialidades como Avenida Insurgentes y Simón Bolívar, y posteriormente en Jardines de Morelos en la avenida del mismo nombre, así como Avenida Miguel Hidalgo y Bosques de Ombúes.

