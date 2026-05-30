Christian Nodal celebró al amor en su concierto en la Plaza de Toros este viernes 29 de mayo del 2026 junto a su esposa Ángela Aguilar frente a 45 mil personas que se dieron cita en el recinto.

“Dime cómo quieres” era una de las canciones más esperadas de la noche y como muchos intuían la pareja la cantó a dueto, lo que dejó una hermosa estampa sobre el escenario.

Con un conjunto completamente en negro, Nodal recibió a su esposa que lucía un vestido del mismo tono, aunque con detalles coloridos; durante el tema, él se arrodilló e incluso hubo un tierno beso.

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Tras terminar y llevarla de la mano a la salida de la tarima, Christian dirigió un mensaje para todos los enamorados de la noche. “Ay Dios mío, les deseo a todo que algún día encuentren el amor verdadero, miren que bonito se siente, te amo vida mía y que viva el amor esta noche en La México”, dijo.

Un tema antes, "El Forajido" ya había empezado a dejar señales, pues en “Si te falta alguien” cambió un poco la letra diciendo: “Te llevo pa donde sea, pa Roma”. Lo anterior en referencia a la ciudad en la que hace dos años se casó con Ángela Aguilar justamente en mayo.

Posteriormente, como si de una indirecta se tratara, Nodal cantó "A ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos”, lo que fue interpretado por muchos como una canción dedicada a Cazzu.

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Christian Nodal concierto del 29 de mayo de 2026. Foto: Especial

El concierto comenzó cerca de las 21:30 horas, una hora más tarde de lo que se había previsto; además, como no podía ser de otra manera, inició con clásicos como “No te contaron mal”.

El primer invitado de la noche fue Gera MX quien subió al escenario para interpretar “Botella tras botella”. Cerca del final La Mexico se llenó de vida nuevamente con algunos clásicos, Christian homenajeó a grandes como José Alfredo Jiménez, Hombres G o Selena Quintanilla.

“El Rey”, “Acá entre nos”, “La Chona”, “Devuélveme a mi chica” y “Como la Flor” fueron algunas de las que Nodal eligió para poner a bailar a las miles de personas que se encontraban en el lugar.

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La noche pasó por varios momentos, unos de cariño entre el público y el cantante mientras él agradecía por los casi 10 años de carrera en los que se ha sentido arropado; y otros que descolocaron a más de uno.

Al hablar de “Adiós Amor”, tema con el que explotó su popularidad, la Plaza de toros le respondió cantándola a capela mientras él contemplaba asombrado.

Tras tomar un trago de tequila, Christian habló un poco de su niñez con una sola frase que dejó rostros conmovidos y otros helados: “Está más fuerte que mi infancia”.

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El concierto terminó cerca de las 00:00 horas con “Adiós Amor”, cuando "El Forajido" bajó del escenario entre los aplausos y peticiones de una canción más por parte de sus seguidores.

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cdm