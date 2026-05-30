Maquinaria pesada que va de un lado a otro, trabajadores cargando bultos de cemento y llevando carretillas, en un perímetro cercado con malla ciclónica para evitar el paso de los curiosos, así se mantiene el embarcadero de Cuemanco en Xochimilco a 12 días de la inauguración del Mundial de Futbol.

La renovación de los embarcaderos es una de las obras pendientes del Gobierno de la Ciudad de México de cara a la justa deportiva.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la capital, se tiene contemplada la intervención de 700 metros de camellón, desde la entrada por Periférico hasta el área natural protegida.

A poco menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, en el embarcadero de Cuemanco continúan los trabajos de remodelación; pueden verse obreros realizando diversas labores, siguen con la construcción del mercado y baños, cargan bultos de cemento, y manejan maquinaria pesada. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

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En un recorrido realizado por El UNIVERSAL se pudo constatar que hay trabajadores arando la tierra para colocar plantas en la franja divisoria por donde entran los autos.

De igual manera, se tiene prevista la edificación de un mercado de comida con 74 locales, por lo que los comerciantes fueron reubicados a un costado de las obras en una hilera de carpas con sillas y mesas, donde tratan de atraer a los visitantes a sus locales improvisados, mientras continúan las obras a unos metros.

Una de las comerciantes de quesadillas comentó que no les ha bajado la clientela significativamente o al menos más de “lo normal”; dice no saber la fecha de entrega, pero se conforma “con que quede bien el mercado”.

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Una mujer que atiende los baños portátiles a un costado de la obra comentó que les informaron que los trabajos terminarían hasta la semana que arranque el Mundial de Futbol.

A poco menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, en el embarcadero de Cuemanco continúan los trabajos de remodelación; pueden verse obreros realizando diversas labores, siguen con la construcción del mercado y baños, cargan bultos de cemento, y manejan maquinaria pesada. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Luego de pasar una vereda de tierra mojada con material de construcción a los costados, el acceso al embarcadero de Cuemanco está limitado a una esquina de todo su corredor, porque el resto está cercado con malla ciclónica para que los trabajadores continúen con las obras de remodelación del mercado.

El 1 de octubre de 2025 la Secretaría de Medio Ambiente publicó en la Gaceta Oficial tres licitaciones: una para la rehabilitación del embarcadero de Cuemanco primera parte, otra para la rehabilitación de los embarcaderos Nativitas, Las Flores y Zacapa primera parte, así como una más para la rehabilitación de los embarcaderos de Mixquic y Puerto Vallarta primera parte.

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EL UNIVERSAL buscó una postura de la Sedema sobre las obras, pero al cierre de esta edición no hubo una respuesta.

Uno de los remeros de las trajineras indicó que les urge que terminen la renovación para operar de manera normal, aunque no tienen muchas expectativas sobre el incremento del turismo durante los encuentros deportivos en la capital. “Sólo son cinco partidos”, expresó.

A poco menos de dos semanas del inicio de la Copa del Mundo, en el embarcadero de Cuemanco continúan los trabajos de remodelación; pueden verse obreros realizando diversas labores, siguen con la construcción del mercado y baños, cargan bultos de cemento, y manejan maquinaria pesada. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Ayer, durante la presentación de la Plataforma de Transparencia para las Obras del Mundial FIFA 2026, se dio a conocer que las obras en los embarcaderos de Xochimilco tienen una inversión de 182 millones de pesos.

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En conferencia, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que “los embarcaderos ya están concluyéndose. Son dos obras muy importantes. Después de conocer el Centro Histórico, todos se van a Xochimilco en esta Ciudad. Mucha gente vive en esa alcaldía del turismo”. Con información de Frida Sánchez

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