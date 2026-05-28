La fiscal general de Justicia capitalina (FGJ), Bertha Alcalde Luján, aseguró que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, manipuló la información sobre el citatorio que se le entregó por parte de la institución para una audiencia por la impugnación a la denuncia que el senador Javier Corral realizó en contra de la mandataria.

"¿Por qué manipuló? Porque se trató de decir en un vídeo hecho por la gobernadora, incluso en un comunicado, que esto era parte de la persecución contra ella cuando es todo lo contrario; la institución está diciendo que no hay un caso que perseguir, la Fiscalía está diciendo que no va a perseguir el delito, no que lo va a hacer, y por eso creo que en este caso hubo una manipulación de la información", dijo Alcalde Luján.

Durante su informe mensual de resultados, la fiscal explicó que en el caso donde Javier Corral denunció una presunta privación de la libertad, en el año 2024, se realizó una investigación a través de la cual se determinó que no había un delito que perseguir.

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La audiencia de Maru Campos tendrá lugar el viernes 29 de mayo; no está obligada a asistir. Foto: Especial

"Esta fiscalía determinó, a partir de actos de investigación que realizó, que no había delito en este caso y es por eso que lo que hace es terminar el caso con un no ejercicio de la acción penal. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, cerrar el caso".

Explicó que el senador impugnó esta determinación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, motivo por el cual se citó a la gobernadora de Chihuahua en una audiencia, a la cual no está obligada a asistir.

Dicha audiencia tendrá lugar mañana viernes 29 de mayo.

Bertha Alcalde dijo que lo anterior manda un mensaje de objetividad por parte de la FGJ.

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JACL/cr