En lo que va de la presente administración capitalina, autoridades federales, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambas de la Ciudad de México, han desmantelado un total de 21 cámaras de videovigilancia parásitas o utilizadas por grupos criminales.

En respuesta a una solicitud de información realizada por EL UNIVERSAL, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) precisó que las 21 cámaras fueron detectadas en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2024 y el 9 de abril de 2026.

Las fuerzas federales que participaron en el retiro de los lentes fueron la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Para el analista y experto en seguridad David Saucedo, la cifra reportada es insignificante y no retrata la situación real de las cámaras usadas por grupos criminales en la capital.

“Habría que revisar los datos, me parece que la cifra que están reportando es muy pequeña, esas 21 cámaras servirían apenas para vigilar el perímetro de una colonia. Me parece que allí hay un mal desempeño de la policía o hay un subregistro, pero esa cifra es muy pequeña, no revela la situación real”, expuso.

El especialista aseguró que las cámaras parásitas en la Ciudad pueden ser detectadas a simple vista por cualquiera.

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“Incluso, me parece que si te das una vuelta por colonias como la Buenos Aires, Bondojito, Lagunilla, yo creo que fácilmente podrías encontrar las cámaras, que se ven como si fueran cámaras de vecinos, pero no lo son, porque son cámaras que están instaladas en el mobiliario urbano de la Ciudad”.

Explicó en entrevista que las cámaras parásitas son aquellas que están instaladas por el crimen organizado para vigilar y monitorear a organizaciones rivales, así como a las autoridades.

En la Ciudad de México, señaló, “lo empezaron a instrumentar las mafias locales: La Unión Tepito, Anti Unión, Cártel de Tláhuac, después los grandes grupos de macrocriminalidad: Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, y lo que hacen es usar el mismo esquema, es decir, cámaras baratas que montan en el mobiliario urbano, en los postes, incluso en algunas viviendas”.

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Saucedo mencionó que en un comparativo con otras entidades menos pobladas, el registro de cámaras parásitas es superior.

“Si se le compara con el desmantelamiento de cámaras de otros estados, si no me equivoco, Guanajuato llegó a reportar más de mil cámaras, y es un estado de apenas 5 millones de habitantes, entonces es una cifra irrisoria”, concluyó.

Las llamadas cámaras parásitas también han sido ubicadas y retiradas en municipios del Estado de México, como Naucalpan y Ecatepec.

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