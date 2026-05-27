Casi 21 meses después del arranque de la presente Legislatura del Congreso de la Unión, este jueves 28 de mayo, se instalará en el Senado de la República la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, encargado de supervisar, evaluar y dar control parlamentario a las políticas, estrategias y acciones del Estado en materia de seguridad.

Apenas el 8 de abril de este año, el Senado de la República y la Cámara de Diputados aprobaron la designación de las y los legisladores que integran dicha Comisión.

Integrantes:

Senador de Morena Eugenio Segura, presidente

Eugenio Segura, presidente Senador Enrique Vargas del Villar del PAN

Senadora Juanita Guerra del PT

Diputado Humberto Coss del PAN

Diputado León Zúñiga de Morena

Diputado Jesús Nadher Nasrallah del PAN

Diputado Eruviel Ávila del PVEM

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La Comisión Bilateral de Seguridad Nacional podrá solicitar informes al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y emitir recomendaciones al Consejo de Seguridad Nacional.

Además, podrá recibir y analiza el informe anual que el titular del Ejecutivo Federal remite al Congreso acerca de las actividades del Sistema de Inteligencia Nacional y evaluar el empleo de los recursos, la estrategia nacional y el respeto a los derechos humanos en los protocolos de inteligencia.

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