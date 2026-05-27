Después de haber perdido la final del torneo Clausura 2026 contra Cruz Azul, los aficionados de Pumas buscaron cualquier cantidad de "culpables" para aminorar su dolor.

Uno de ellos fue Luis García, exfutbolista de Universidad Nacional y actual comentarista en TV Azteca, que ha sido señalado por no apoyar públicamente a los felinos, aunque el exdelantero respondió sin tapujos al respecto.

En su última transmisión en vivo del programa 'Farsantes con Gloria' que conduce junto a su compañero Christian Martinoli, el 'Doctor' leyó un comentario que lo sacó de sus casillas.

"Doctor hace ocho días dijiste que no tenías que irle a Pumas aunque haya salido de ahí que, porque no estaban sus amigos, aprenda de Campos", decía el comentario.

"No le tengo que ir a Pumas, punto y final. Jugué y fui un pinche Dios en Pumas. Bicampeón de goleo, campeón, la última final contra el América la ganamos nosotros, aplastamos al América de los 90s, no tengo ninguna pinche obligación de irle a Pumas ni de irle al América, en los 14 pinches equipos que jugué, no tengo ninguna puta obligación. A mi el futbol me caga", mencionó entre gritos García.

A lo largo de su exitosa carrera, el 'Doctor' jugó en equipos como Pumas, Atlético de Madrid, Real Sociedad, América, Atlante, Chivas, Morelia y Puebla. Sin embargo, el club que le dio la oportunidad de debutar en Primera División y dar el salto a Europa fue el conjunto universitario.

No obstante, García reforzó su idea de que ya no le gusta el futbol.

"Yo veo una pelota de futbol y quiero correr para el otro lado, estoy hasta la madre. Espero que quede claro que no tengo obligación de irle a los puñeteros Pumas", concluyó.