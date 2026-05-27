El secretario de Educación Publica, Mario Delgado informó vía redes sociales que funcionarios de la SEP y la Secretaría de Gobernación asistieron a las instalaciones de Canal Once para atender las demandas de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional.

En un video, mencionó elementos de ambas secretarias dialogaron con los alumnos del IPN para atender las peticiones del pliego petitorio.

Explicó que el domingo pasado, se les entregó un documento con los planteamientos para "avanzar en una agenda que mantenga al IPN como una de las instituciones lideres de la educación de nuestro país".

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Sin embargo, aclaró que algunas respuestas a las exigencias de los estudiantes requerían presupuesto, cambios institucionales y consultas amplias por la comunidad, por lo que era imposible dar contestación a todas en una carta.

Aseguró que continuará con la propuesta de establecer una mesa de dialogo y de carácter resolutiva para garantizar acuerdos y una estrategia.

Asimismo, declaró que el director del Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, le informó que se ordenó el inicio de la extinción del Patronato Corazón Guinda y Blanco tras firmarse el nuevo convenio con la Fundación Politécnico y aclaró que le proceso que realizará de manera transparente y conforme a la ley.

Para finalizar, dijo que "la libre manifestación de las ideas no puede llevarnos a cerrar canales de comunicación", por lo que pidió respetar el derecho de los trabajadores del Canal Once, así como el derecho de las audiencias.

#TuSecretarioInforma📢| Mensaje a nuestras queridas maestras y maestros, personal de apoyo y directivos de la comunidad del @IPN_MX.



Hoy, funcionarios de @SEP_mx y @SEGOB_mx, asistimos a las inmediaciones de @CanalOnceTV, para trabajar y atender cada una de las demandas de las y… pic.twitter.com/elH0NDsUUM — Mario Delgado (@mario_delgado) May 28, 2026

IPN rompe con Patronato Corazón Guinda y Blanco; anuncian disolución y auditoría

En medio del conflicto estudiantil que enfrenta el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la institución anunció este miércoles el fin de su relación con el Patronato Corazón Guinda y Blanco A. C., organismo señalado por alumnos durante las protestas y paros recientes dentro de distintas escuelas politécnicas.

A través de un comunicado, el IPN informó que dará por terminado el Convenio General de Colaboración con dicha asociación civil, por lo que comenzará formalmente el proceso de disolución del patronato mediante una asamblea extraordinaria convocada por sus asociados.

De acuerdo con el instituto, la terminación se realizará conforme a los estatutos de la organización, en apego a la ley y bajo coordinación con las autoridades correspondientes para garantizar el cumplimiento de obligaciones pendientes.

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El director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, también solicitó la terminación anticipada del convenio firmado el pasado 15 de diciembre de 2025 con una institución bancaria vinculada al patronato, con el objetivo de establecer de inmediato un nuevo convenio tripartita entre el Instituto Politécnico Nacional, la Fundación Politécnico A. C. y la institución financiera.

Según el IPN, los beneficios obtenidos mediante este nuevo esquema serán destinados directamente a la comunidad politécnica.

Como parte del proceso de disolución y ante las exigencias de transparencia realizadas por estudiantes, el Patronato Corazón Guinda y Blanco contratará un despacho externo para realizar una auditoría que permita verificar el correcto manejo de los recursos.

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Además, el instituto aseguró que dentro del procedimiento de disolución se vigilará que los recursos obtenidos por el patronato sean puestos a disposición de la comunidad politécnica conforme a las disposiciones fiscales vigentes.

La decisión ocurre una semana después de que, el pasado 20 de mayo, el IPN y la Fundación Politécnico A. C. renovaran su Convenio de Colaboración en presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

De acuerdo con el instituto, las modificaciones buscan fortalecer la transparencia en el manejo de recursos y generar un mayor acercamiento con la comunidad politécnica, en medio de las protestas estudiantiles que mantienen paros y movilizaciones en diversos planteles.

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