Luego de que el periodista Irving Pineda fuera acusado de violencia digital por compartir un video en donde se observa a Mariana Gutiérrez, llamada "La abogada de las estrellas" maltratar a un perro, Pineda agradeció la difusión de su caso.

A través de un mensaje público, el conductor valoró las acciones de comunicadores, ciudadanos y usuarios de redes sociales que difundieron su caso, al afirmar que durante varios días no pudo hablar públicamente debido a las restricciones legales que enfrentaba.

“Me querían callar, me querían llevar al Reclusorio Oriente por postear en mi cuenta de Instagram que Mariana Gutiérrez había presuntamente maltratado a un perro”, expresó.

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Pineda explicó que el pasado 10 de mayo compartió un video en el que presuntamente se observa a la litigante agitando a una mascota. Un día después, afirmó, otorgó derecho de réplica a la abogada luego de que ella se lo solicitara directamente en redes sociales.

Sin embargo, sostuvo que posteriormente Gutiérrez promovió medidas urgentes de protección por presunta violencia, situación que le impedía hablar del tema y lo obligaba a comparecer ante autoridades en el Reclusorio Oriente.

El periodista señaló que la noticia pudo darse a conocer gracias al apoyo del abogado Adrián Arellano y del despacho jurídico que asumió su defensa, así como al respaldo de distintos medios de comunicación y compañeros del gremio periodístico.

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Pineda sostuvo que el caso debe servir como precedente sobre los riesgos que enfrenta la libertad de expresión en México y criticó que asuntos relacionados con publicaciones periodísticas sean llevados a instancias penales.

“No se puede atacar a los comunicadores por difundir hechos noticiosos. Esto es literalmente ponerle la mordaza al periodista”, declaró.

Finalmente, reiteró que continuará ejerciendo el periodismo y expresó su deseo de que ningún otro comunicador enfrente situaciones similares.

“Lo que me ocurrió a mí no se lo deseo a ningún periodista”, concluyó.

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Periodista fue amenazado por "La defensa más leal"

En una entrevista reciente con EL UNIVERSAL, el abogado Adrián Arellano confirmó que su cliente, Irving Pineda, recibió mensajes considerados como amenazas por parte del abogado Juan Hernández, conocido en redes sociales como “La defensa más leal”, en los que exigía eliminar videos donde aparecía Mariana Gutiérrez.

De acuerdo con Arellano, en los mensajes Hernández advertía que, de no retirar las publicaciones, podrían iniciarse acciones legales contra el periodista, bajo el argumento de que el material difundido no era de carácter público.

Las capturas de pantalla de la conversación comenzaron a circular en redes sociales y posteriormente fueron confirmadas como auténticas por Irving Pineda. En uno de los mensajes difundidos, el abogado señala que el periodista debía atender la solicitud “para que evites un juicio legal en el que muy probablemente salgas afectado en tu patrimonio”.

Periodista Irving Pineda fue amenazado por "La defensa más leal" (27/05/2026). Foto: Captura de pantalla

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