El director de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Isaac Juan Luna Romero, reconoció ante estudiantes que dicha institución enfrenta una severa crisis presupuestal, la cual ha dejado sin materiales a laboratorios, con adeudos pendientes y dificultades con el fin de cubrir pagos a profesores y personal.

Durante un encuentro celebrado este sábado con integrantes de la comunidad estudiantil, en medio del conflicto por la toma de Canal Once y de instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, el directivo admitió que las limitaciones económicas impiden atender múltiples necesidades académicas y operativas.

“Ustedes no tienen material. Ustedes no tienen para hacer sus prácticas. Es dinero, dinero, dinero”, dijo.

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Luna Romero aseguró que ya elaboró un documento con el desglose de los recursos económicos que necesita esta Escuela Nacional para recuperar capacidad operativa, cubrir pasivos y atender necesidades de laboratorios, departamentos académicos y pagos pendientes.

“A mí me compete tratar de dar soluciones. Pero si yo nomás tengo cien pesos y requiero cinco mil, pues ahí voy parchando”, dijo frente al estudiantado.

Explicó que parte de los problemas financieros derivan de adeudos acumulados con proveedores y servicios relacionados con materiales e insumos destinados a prácticas.

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“Ha ido la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a poner la cara porque no le pagamos dos millones a una persona”, comentó.

A pesar de que reconoció que existen otros problemas por atender —como pagos a profesores y personal por honorarios— sostuvo que busca recuperar presupuesto suficiente con la finalidad de estabilizar el funcionamiento de la ENCB.

Después de la intervención del director, estudiantes denunciaron haber recibido amenazas relacionadas con un posible operativo para recuperar instalaciones tomadas.

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“Hace como media hora les llegaron mensajes a compañeros de Canal 11 de que sí o sí hoy iban a recuperar las instalaciones”, denunció uno de los manifestantes.

Los estudiantes acusaron actos de intimidación y reiteraron que sólo aceptarán un diálogo público y abierto con presencia de medios de comunicación y de las autoridades federales a quienes dirigieron su pliego petitorio.

“Esto no es sólo de Ciencias Biológicas, esto es para todo el Instituto Politécnico Nacional”, señalaron.

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Además, hicieron un llamado a estudiantes de otras escuelas del IPN para sumarse al movimiento, al advertir acerca de posibles amenazas de ingreso forzado a instalaciones en caso de nuevas protestas.

“Ya nos amenazaron de que la siguiente fuga que se reporte van a entrar a las escuelas como sea porque es parte del protocolo. Eso a mí no se me hace más que amenazas”, afirmaron.

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dft