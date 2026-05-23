Más de un millón de estudiantes de todos los niveles educativos han participado desde 2025 en las Jornadas Nacionales por la Paz y Contra las Adicciones, estrategia que actualmente se desarrolla en más de 230 mil escuelas y más de 200 plazas públicas del país bajo el lema “El cristal te quiebra la vida... aléjate de las drogas, elige ser feliz”, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Durante una gira en el municipio de Cunduacán, Tabasco, el titular de la Secretaría de Educación Pública encabezó la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones y el Maratón por la Lectura “Paz, Cultura y ¡Futbol!”, acompañado de estudiantes, docentes y padres de familia de la primaria “Manuel Sánchez Mármol”.

Delgado explicó que esta estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y realizada en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, busca fortalecer la convivencia comunitaria y prevenir las adicciones mediante actividades deportivas, culturales, recreativas y pedagógicas.

Lee también ¿Honestidad o descaro educativo?

Jornadas Nacionales por la Paz y Contra las Adicciones en México (23/05/2026). Foto: Especial

“Hoy venimos a divertirnos, que esta jornada nos convoque a promover la salud, el autocuidado y la vinculación en comunidad, y hacer de la paz, la cultura y el futbol una misma manera de habitar nuestra tierra y nuestra agua”, expresó.

En presencia de la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea Sánchez, el funcionario señaló que las jornadas realizadas el 22 y 23 de mayo buscan evitar que niñas, niños y jóvenes caigan en el consumo de drogas, particularmente de metanfetaminas conocidas como “cristal”.

Sostuvo que estas actividades permiten fortalecer desde las aulas la prevención de adicciones y fomentar la lectura a través de maratones literarios vinculados con el deporte y la cultura.

Lee también Tribunal admite queja de Hernán Bermúdez contra resolución que desechó amparo para ser extraditado a EU; turna a un magistrado

Jornadas Nacionales por la Paz y Contra las Adicciones en México (23/05/2026). Foto: Especial

Durante el Maratón por la Lectura “Paz, Cultura y ¡Futbol!”, Delgado Carrillo afirmó que durante años existió una separación entre literatura y futbol, marcada por prejuicios, pero señaló que toda hazaña deportiva necesita ser narrada y preservada en la memoria colectiva.

En paralelo, en la Ciudad de México, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, encabezó otra Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones en la Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas”.

La funcionaria destacó que las jornadas forman parte de la estrategia de la Nueva Escuela Mexicana y se articulan con actividades deportivas y maratones de lectura para fortalecer entornos de bienestar y cultura de paz.

Lee también INE anuncia home office para el Mundial; descarta detener actividades

Además, informó que rumbo al próximo Mundial de Futbol, el gobierno federal impulsa un “Mundial social” con actividades culturales, educativas y deportivas en las 32 entidades del país.

Juárez Pérez subrayó que la prevención de adicciones requiere corresponsabilidad entre familias, escuelas y comunidades, además de fortalecer el diálogo, la empatía y el sentido de pertenencia entre niñas, niños y adolescentes.

Durante la actividad también promovió la participación de niñas y adolescentes en el futbol y recordó que México fue sede del Mundial Femenil de 1971 en el Estadio Azteca.

nro