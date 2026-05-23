Nación | 23-05-26 | 14:50 | Actualizada | 23-05-26 | 14:50 |

Más de un millón de de todos los niveles educativos han participado desde 2025 en las Jornadas Nacionales por la Paz y Contra las Adicciones, estrategia que actualmente se desarrolla en más de 230 mil escuelas y más de 200 plazas públicas del país bajo el lema “El cristal te quiebra la vida... aléjate de las drogas, elige ser feliz”, informó el secretario de Educación Pública, .

Durante una gira en el municipio de Cunduacán, Tabasco, el titular de la Secretaría de Educación Pública encabezó la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones y el “Paz, Cultura y ¡Futbol!”, acompañado de estudiantes, docentes y padres de familia de la primaria “Manuel Sánchez Mármol”.

Delgado explicó que esta estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y realizada en coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, busca fortalecer la convivencia comunitaria y prevenir las adicciones mediante actividades deportivas, culturales, recreativas y pedagógicas.

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Jornadas Nacionales por la Paz y Contra las Adicciones en México (23/05/2026). Foto: Especial
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“Hoy venimos a divertirnos, que esta jornada nos convoque a promover la salud, el autocuidado y la vinculación en comunidad, y hacer de la paz, la cultura y el futbol una misma manera de habitar nuestra tierra y nuestra agua”, expresó.

En presencia de la secretaria de Educación de Tabasco, Patricia Iparrea Sánchez, el funcionario señaló que las jornadas realizadas el 22 y 23 de mayo buscan evitar que niñas, niños y jóvenes caigan en el consumo de drogas, particularmente de metanfetaminas conocidas como “cristal”.

Sostuvo que estas actividades permiten fortalecer desde las aulas la prevención de adicciones y fomentar la lectura a través de maratones literarios vinculados con el deporte y la cultura.

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Jornadas Nacionales por la Paz y Contra las Adicciones en México (23/05/2026). Foto: Especial
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Durante el Maratón por la Lectura “Paz, Cultura y ¡Futbol!”, Delgado Carrillo afirmó que durante años existió una separación entre literatura y futbol, marcada por prejuicios, pero señaló que toda hazaña deportiva necesita ser narrada y preservada en la memoria colectiva.

En paralelo, en la Ciudad de México, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, encabezó otra Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones en la Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas”.

La funcionaria destacó que las jornadas forman parte de la estrategia de la Nueva Escuela Mexicana y se articulan con actividades deportivas y maratones de lectura para fortalecer entornos de bienestar y cultura de paz.

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Además, informó que rumbo al próximo Mundial de Futbol, el gobierno federal impulsa un “Mundial social” con actividades culturales, educativas y deportivas en las 32 entidades del país.

Juárez Pérez subrayó que la prevención de adicciones requiere corresponsabilidad entre familias, escuelas y comunidades, además de fortalecer el diálogo, la empatía y el sentido de pertenencia entre niñas, niños y adolescentes.

Durante la actividad también promovió la participación de niñas y adolescentes en el futbol y recordó que México fue sede del Mundial Femenil de 1971 en el Estadio Azteca.

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