Con la ilusión al máximo por conquistar la décima, la afición celeste se entregó en cuerpo y alma al Cruz Azul, en La Noria, con un espectacular banderazo de cara al juego de vuelta de la final contra los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.

Alrededor de 400 seguidores cementeros se dieron cita en las instalaciones de entrenamiento de La Máquina para mostrarles su amor, apoyo y compromiso a la directiva, el cuerpo técnico y los futbolistas. En el ambiente, se respira unión y esperanza.

Las banderas, las bengalas de humo, los instrumentos y las pancartas adornaron la tribuna y fueron fundamentales para que el color fuera espectacular.

En cuanto los futbolistas ingresaron a la cancha, la afición explotó, la fiesta comenzó y no se detuvo por los siguientes 40 minutos que duró el banderazo. La locura se desató y nadie podía detener la celebración celeste.

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¡Todos los integrantes de la Máquina se unen a su afición! 🤩



Directiva, cuerpo técnico y futbolistas se integran al Banderazo del Cruz Azul 💙 pic.twitter.com/hvU2bStcUW — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 23, 2026

“Vamos, Cruz Azul, queremos la copa. La hinchada está loca y yo quiero verte campeón” fue el primer cántico que se escuchó al unísono y que reflejó cuál es el único objetivo que tienen los fanáticos de La Máquina.

Costalito y Blu, las carismáticas mascotas del equipo cementero, también fueron parte de la fiesta. Los dos también se entregaron al máximo y no se despegaron de La Sangre Azul; en la tribuna, brincaron, bailaron, cantaron y alzaron el puño para mostrar su apoyo.

En el banderazo, también estuvo presente, en todo momento, el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul, Víctor Velázquez. El líder del barco celeste no se podía perder este festejo antes de la final.

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¡Joel Huiqui también es ovacionado por su afición! 🥳



El director técnico mexicano recibe el cariño de la afición del Cruz Azul 💙 pic.twitter.com/JdMoZRUEPN — Universal Deportes (@UnivDeportes) May 23, 2026

Después de los ejercicios de calentamiento y antes de pasarse a la otra cancha para realizar su último interescuadras, previo al partido ante los Pumas, la directiva, el cuerpo técnico y el grupo de jugadores se acercaron su afición para agradecerle el enorme apoyo brindado.

Joel Huiqui fue el integrante del Cruz Azul más ovacionado. Los seguidores confían en que él les cumplirá su ansiado sueño de conquistar “La Décima”. Hoy, pondrán todas sus esperanzas en su canterano.