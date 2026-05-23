En ocasiones, conocer las entrañas del equipo, la esencia y su exigencia o simplemente refrescar la mente del jugador, puede resultar más fructífero que un proyecto pensado a largo plazo.

Y el más reciente ejemplo está en La Noria, en la final de la Liga MX con Joel Huiqui. El técnico de Cruz Azul llegó al banquillo antes de la última fecha, cuando se dio la salida de Nicolás Larcamón.

Desde entonces, La Máquina suma cuatro victorias y dos empates; está a 90 minutos de conseguir el ansiado título número 10 para los cementeros.

Pero no es el único equipo grande en apostar por un interinato, con un técnico de experiencia respaldada en fuerzas básicas. Cruz Azul consiguió la Concacaf con otro interinato, el del uruguayo Vicente Sánchez, quien tomó al equipo luego de la salida de Martín Anselmi.

En los últimos años Chivas apostó por un formador y experto en categorías juveniles. Cuando el proyecto Marcelo Michel Leaño no daba para más en 2022, Ricardo Cadena llegó al timón y enderezó el rumbo.

América hizo una gran apuesta en 2021 con Santiago Solari, pero después de intentos fallidos, fue cesado al año siguiente y en su lugar llegó el técnico de la categoría Sub-20, Fernando Ortiz. El Tano hizo jugar a las Águilas como no lo habían hecho en por lo menos un lustro y llevó al equipo a tres semifinales consecutivas.

Tal vez, el interinato más recordado de un club grande en los últimos años sea el de los Pumas con Andrés Lillini en 2020. El argentino, entonces director de fuerzas básicas, llegó al banquillo luego de la sorpresiva renuncia del español Michel González. Cuando las apuestas eran nulas, Lillini llevó a los auriazules a dos finales, una de Liga MX y otra de la Concacaf Champions Cup.

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