La firma del acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea tiene lugar en un momento en el que hay un claro estancamiento de las ventas hacia el país por parte de la industria de defensa europea, sector clave para la innovación y las capacidades disuasivas del bloque.

La línea de tiempo entre 2013 y 2024 con relación al valor de las licencias y de las exportaciones de material de defensa y tecnologías de doble uso de la UE hacia México exhibe una desaceleración que coincide con el periodo de impasse visto desde abril de 2018, cuando los socios alcanzaron un acuerdo en principio.

La base de datos del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre el control de las exportaciones de tecnología y equipo militar muestra que el valor de las licencias otorgadas a México experimentó un estrepitoso repunte en 2015 y 2016, alcanzando cifras nunca vistas, dos mil 775 millones de euros y 2 mil 551 millones, respectivamente.

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Los dos años posteriores hubo una desaceleración para repuntar nuevamente en 2017, llegando a 754 millones. Desde entonces, el valor de las licencias militares europeas concedidas a México muestra una estabilización a la baja: 299 millones de euros en 2020, 259 millones en 2021, 579 millones en 2022, 220 millones en 2023 y 354 millones en 2024.

En cuanto al valor de las exportaciones realizadas, la línea plana es más acentuada. De 68 millones de euros en 2013, aumentó a 165 millones en 2015 y 249 millones en 2018, al año siguiente, el negocio se desplomó a solo 13 millones y a partir de ese momento, ha fluctuado entre los 8 millones en 2021 y 26 millones en 2024.

Los expertos explican que hay una disparidad entre el valor de las licencias y el de las exportaciones concedidas por los Estados miembros debido a que una licencia aprobada por un gobierno no necesariamente significa que la venta se haya concretado, por factores que van desde aplazamientos y cancelación de la compra, hasta modificación del contrato o acontecimientos políticos.

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En cuanto al número de licencias emitidas por los países de la Unión, la baja es constante desde 2015, pasando de 132 a 46 en 2024.

El vigésimo séptimo informe anual del Consejo Europeo sobre las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipo militar, sostiene que 11 países europeos concedieron licencias a México en 2024.

Italia fue el que más emitió licencias, 9 en total, pero en términos de valor sobresale Francia, con 331 millones 805 euros, seguido por Eslovaquia con 10 millones.

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Tomando como referente solo las órdenes ejecutadas en 2024, Italia facturó por 17 millones, España 4 millones 494 mil euros, Suecia un millón 972 mil euros y Eslovaquia un millón 832 mil dólares.

El reporte de la Cámara de Diputados de Italia sobre las operaciones de transferencia de artículos militares, señala que entregaron a México armas o sistemas con un calibre superior e inferior a 12,7 milímetros, sistemas de control de tiro, aeronaves y equipos y tecnología para la producción militar.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España, reporta que entre los productos exportados a México hay explosivos y detonadores, concretamente mil 500 unidades de detonadores eléctricos E-1 RIODET SZ, 720 unidades de explosivo plástico PG-3, tres mil metros de cordón detonante reforzado, 124 metros de carga de corte lineal RIOCUT L 30-200 y cuatro mil 500 metros de mecha lenta.

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Además transfirió soporte logístico y técnico para aeronaves militares, concretamente para la flota C295 y CN-235, incluyendo partes, piezas, repuestos, equipos táctico y de entrenamiento, así como más de 10 millones de cartuchos de escopeta en calibres 12, 16, 20, 28 y 36.

El 97.9% de las exportaciones realizadas tuvieron como usuario registrado a las Fuerzas Armadas, mientras que el restante a empresas privadas.

“Estados Unidos es el principal destinatario de las exportaciones españolas, con un valor total de más de 81 millones de euros (…) Otros países con cifras destacadas son Japón, Gran Bretaña, Perú, México y Congo”.

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Las entregas suecas consistieron en equipos proactivos blindados o de protección, componentes y accesorios personales o de transporte. Entre 1994 y 2025, México aparece en el lugar 30 de los principales receptores de equipo militar del país nórdico.

“En el mercado de defensa, el negocio se basa en la confianza en el tiempo. La confianza en las empresas está estrechamente vinculada a la confianza en las políticas, instituciones y capacidad del país exportador para ser un socio creíble y a largo plazo. Por lo tanto, se necesita una promoción de exportación estatal coordinada, predecible y proactiva”, dice Robert Limmergard, Secretario General de la firma Swedish Security & Defence Industry Association (SOFF), al hablar sobre la competitividad internacional de las empresas de defensa suecas.

La industria armamentista europea ha tomado un nuevo impulso en Europa como resultado de la invasión rusa a gran escala en Ucrania y la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, la cual ha desencadenado una carrera tecnológica a escala mundial.

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De acuerdo con el denominado libro blanco con el cual la Comisión Europea pretende rearmar a Europa, en el nuevo entorno geopolítico la tecnología constituirá el principal elemento de la competencia; un puñado de ellas, como la inteligencia artificial, cuántica, biotecnología y robótica, serán claves para el crecimiento económico

Afirma que si la UE quiere continuar definiendo su propio destino, no solo debe gastar más en sus fuerzas armadas, está obligada a establecer una base industrial de defensa sólida y competitiva, ampliar su ecosistema de innovación tecnológica, agilizar los procesos de contratación y “encontrar nuevas formas de colaborar con aliados y socios que compartan los mismos objetivos”.

México y la UE no celebraban una cumbre desde hace 11 años debido a que existía el entendido de que no se volverían a reunir hasta la firma del acuerdo modernizado.

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Está previsto que, como resultado de la actualización de los lazos, vuelvan a tomar impulso los intercambios políticos al más alto nivel, los cuales desempeñan un papel fundamental en el negocio militarista.

Por ejemplo, la visita de Estado realizada por el entonces presidente francés Nicolás Sarkozy a México en 2009 incluyó en su agenda convenios para la transferencia de seis helicópteros militares EC725 y cámaras de seguridad para la capital.

El presidente Peña Nieto asistió a la fiesta nacional francesa el 14 de julio de 2015. Entre los puntos fuertes de la agenda estaba la compra de 50 helicópteros Súper Puma, modelo Caracal. El Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) registra que México recibió solo un helicóptero H-725 Caracal en 2018. En 2016 llegaron al país 2 unidades, pero fueron de un pedido hecho en 2014.

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