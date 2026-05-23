La economía pierde la carrera contra el crecimiento de la población por segundo año consecutivo, de acuerdo con los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre que el Inegi dio a conocer este viernes.

A cada mexicano le corresponderían 190 mil 615 pesos anuales si el valor de todos los bienes y servicios producidos en el país se repartiera por igual entre la población.

Se trata del menor ingreso desde 2023 al descontar la inflación y variaciones estacionales del PIB, así como tomando en cuenta las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo).

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También significa una disminución real de 0.4% contra el primer trimestre de 2025 y se trata del segundo año seguido a la baja.

Por lo general, el PIB per cápita se utiliza para conocer el nivel de vida de las personas, explica el instituto que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín.

“Si el monto del PIB per cápita es bajo, la población podría enfrentar dificultades económicas. Por el contrario, si el monto es alto, podría indicar un mayor bienestar. Ahora bien, para conocer mejor las desigualdades en riqueza, es necesario contar con más datos, además del PIB per cápita”, señala el Inegi en su portal en línea: Cuéntame de México.

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Fuente: Inegi, Conapo y FMI

La raíz del problema

El investigador del Posgrado de Economía de la UNAM, Clemente Ruiz Durán, señaló que la raíz del menor PIB por habitante es el estancamiento productivo por la falta de inversión pública y privada.

“Se requiere que el sector público aterrice proyectos estratégicos en infraestructura en energía, carreteras y bienestar social, mientras que el sector privado debe comprometerse a nuevos proyectos en sustitución de importaciones”, dijo a EL UNIVERSAL.

El director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García, expuso que la caída secuencial en el PIB llevó a una contracción en el valor de riqueza por persona en el primer trimestre.

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“La resiliencia de las cifras había estado sostenida por el consumo, apoyando el crecimiento en el sector terciario. Sin embargo, la confianza del consumidor ha mostrado mayores señales de cautela, repercutiendo en el desempeño del sector terciario y en el crecimiento económico”, indicó.

“Hay varios desafíos para recuperar un mayor dinamismo en el crecimiento per cápita, entre los cuales se encuentra la inversión como un importante componente para la expansión económica, por lo que las próximas cifras todavía van a mostrar esos obstáculos”, comentó a esta casa editorial.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, explicó que la caída del PIB per cápita refleja que la economía mexicana se expande por debajo de lo necesario para mejorar el ingreso promedio de la población.

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Coincidió que el ritmo económico es insuficiente para compensar el crecimiento demográfico.

“El problema no es sólo que haya más población, sino que la producción, inversión y productividad avanzan poco en un entorno de incertidumbre que limita nuevos proyectos”, dijo a este diario.

“Hacia adelante, el PIB per cápita podría seguir presionado si México no logra crecer de forma más sostenida y por encima del crecimiento poblacional”, estimó Humberto Calzada, quien también es profesor en la UNAM.

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El consultor y expresidente de la Consar, Carlos Ramírez Fuentes, destacó que el PIB per cápita lleva más de siete años sin crecimiento y se mantiene por debajo del máximo alcanzado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El observatorio económico México, ¿cómo vamos? indicó que el PIB per cápita del primer trimestre está en niveles similares a los observados en 2016 y presenta una disminución con relación a 2025.

“Para alcanzar una recuperación de los ingresos promedio de los habitantes de México se requiere un crecimiento económico que por lo menos compense el crecimiento demográfico”, sostuvieron en la organización que encabeza Sofía Ramírez Aguilar.

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Corrigen datos

El Inegi dio a conocer que la economía creció 0.4% en el primer trimestre frente al mismo periodo de 2025 al restar la inflación y variaciones estacionales, tras calcular antes una expansión de 0.2%.

En comparación con el cuarto trimestre del año pasado, el PIB se redujo 0.6%, en lugar de 0.8%, pero se mantuvo como el peor resultado desde finales de 2024.

El Inegi también corrigió de 0.7% a 0.5% el resultado de crecimiento de todo 2025.

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Tras conocer los datos, Banorte recortó de 1.8% a 1.4% su pronóstico de crecimiento del PIB para 2026, aunque todavía se mantiene por arriba del consenso del sector privado, que prevé un avance de 1.1%, revela la encuesta de Citi.

El gobierno federal espera que la economía se acelere 2.3% en 2026, según los Precriterios Generales de Política Económica 2027 que la Secretaría de Hacienda presentó a principios del mes pasado.

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cdm