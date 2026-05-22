En marzo, se transportaron en América Latina y el Caribe 346 mil 930 toneladas de carga aérea internacional, un crecimiento interanual de 4.2% frente a 2025, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El resultado fue superior al observado en enero y febrero, cuando la carga aérea internacional creció 1.9% y 3.1%, respectivamente.

Brasil, se colocó a la cabeza con 79 mil 274 toneladas métricas de carga aérea transportada y un crecimiento de 0.9%.

Seguido de Colombia con 69 mil 782 toneladas, para un crecimiento de 6.2%; y México con 57 mil 418 toneladas con un crecimiento de 0.4%.

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Estados Unidos permanece como el principal mercado de origen y destino para la carga aérea internacional de la región.

Más del 40% de las toneladas transportadas tuvieron origen o destino en Estados Unidos.

El mercado Estados Unidos con América Latina y el Caribe creció 2.2% interanual en marzo, impulsado principalmente por el corredor Argentina con Estados Unidos.

El mercado entre España y América Latina y el Caribe también registró crecimiento, con un aumento interanual de 4.7%.

En el caso de Brasil, el país movilizó 79 mil 274 toneladas, con un aumento de 0.9%, alcanzando el mayor volumen de carga aérea internacional registrado para un mes de marzo.

El corredor Brasil con Estados Unidos disminuyó 2.9%, la menor reducción desde agosto de 2025, cuando comenzó la tendencia negativa entre ambos mercados.

El resultado estuvo alineado con una caída de 4.8% en las exportaciones brasileñas hacia Estados Unidos. La mayor reducción en exportaciones se observó en pescados, crustáceos y moluscos, cuyas exportaciones cayeron 25%.

Por su parte, Colombia movilizó 40 mil 490 toneladas con Estados Unidos, un 2% interanual. Pero también crecieron los mercados Colombia con Países Bajos un 59% y Colombia con Perú un 31%.

A nivel aeroportuario, Bogotá concentró el 84% de la carga aérea internacional del país, seguida de Medellín.

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México, el tercer mayor mercado de carga aérea internacional

En tanto, México se ubicó como el tercer mayor mercado de carga aérea internacional en marzo, con 57 mil 417 toneladas y un crecimiento interanual de 0.4%, impulsado por las exportaciones que aumentaron 5.1%.

El resultado contrasta con la caída de 4% observada en febrero.

El principal corredor, México con Estados Unidos, creció 4.7%, luego de haberse reducido 32% en febrero.

También se observaron aumentos en otros mercados, entre ellos México con China un 18.3%, México con Hong Kong un 9.4% y México con España un 8.6%.

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Por su parte, Chile registró una caída interanual de 3.8% en marzo, luego de dos meses consecutivos de crecimiento en enero y febrero.

El corredor Chile con Estados Unidos disminuyó 11% durante marzo, pero pese a la caída de marzo, el crecimiento acumulado del año se mantiene positivo, con un aumento marginal de 0.3%.

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