En 2025 la carga aérea manejada por aeropuertos del país cayó 2.4% anual, a un millón 232 mil 808 toneladas, según cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) reportó una caída de 9.2% en ese rubro, 41 mil 148 toneladas menos respecto a 2024.

Las reducciones en carga también afectaron a las terminales de Monterrey (4%), Querétaro (2%), Tijuana (2%), Mérida (3%), San Luis Potosí (3.2%), mientras que el aeropuerto de Toluca recibió 22.3% menos toneladas de carga.

Juan Antonio José, consultor aeronáutico, explicó que el AIFA se vio afectado por conflictos geopolíticos que debilitan el comercio exterior, pues el tipo de carga que llega es especializado y de volumen procedente de servicios de gran recorrido como China, Sudamérica y Europa.

“El AIFA ofrece condiciones ideales para un centro de operaciones logístico, pero es dependiente de la dinámica comercial y geopolítica, porque el tipo de aviones de carga que llegan con 100 toneladas es el que reacciona de forma más chillona a los vaivenes geopolíticos.

“Además, como ha habido una disminución de la demanda de carga marítima, los barcos ahora tienen más capacidad. Entonces, no se tiene necesidad de pagar el costo extra del servicio aéreo”, detalló.

Agregó que a los puertos de EU ya no llega tanta carga de China, lo que deja espacio en buques, y el AIFA refleja ese escenario.

“La carga aérea se usa para productos caros o urgentes. Si no te urgen los embarques, con buena planeación y capacidad en el barco ¿para qué lo subes al avión?”, agregó.

En total, el AIFA recibió 406 mil 192 toneladas de carga en 2025. A diferencia del Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) elevó 5.2% el volumen de carga a 252 mil 555 toneladas, equivalente a 12 mil 520 toneladas más respecto a 2024.

El consultor atribuye este crecimiento a que la carga que se maneja en la panza de los aviones en el Benito Juárez es más pequeña.

En el caso de los aeropuertos de Querétaro, Monterrey, Tijuana, San Luis Potosí y Saltillo, que también registraron una disminución en el transporte de carga aérea, José considera que se debe a la debilidad de la industria automotriz, en particular fabricantes de autopartes, pues estos aeropuertos se usan para exportar por clústeres automotrices.

“La geopolítica le pega a la industria automotriz mexicana y a la industria de autopartes. En exportación lo están resintiendo”, apuntó.

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara también incrementó su volumen de carga en 5.6%, con 9 mil 699 toneladas.

De acuerdo con la AFAC, la carga aérea nacional disminuyó 2.2%, mientras que la carga aérea internacional retrocedió 2.6%.

La carga área internacional que movilizó el AIFA disminuyó 7.7% en 2025, confirmando la afectación en el comercio internacional.