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Mérida, Yucatán. - A un mes de su nombramiento, Rafael Marín Mollinedo dejó su cargo como delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán, decisión que respondería a su intención de trasladarse a Quintana Roo sin ocupar ya una responsabilidad pública y buscar ser candidato de Morena al gobierno del vecino estado.
El anuncio fue realizado a través de un mensaje de audio en el que adelantó que ya no ocupará ninguna función pública.
Marín Mollinedo busca la candidatura de Morena al Gobierno de Quintana Roo. Con su salida del cargo, ahora podrá extender sus actividades en el vecino estado, pues los fines de semana tenía ahí presencia.
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“Estaré en Quintana Roo sin cargo, saludando a la gente en todo el estado”, señaló.
El exfuncionario indicó que a partir de ahora recorrerá ese estado para sostener encuentros con distintos sectores y establecer contacto directo con la población.
Marín Mollinedo ha expresado en redes sociales que su trayectoria política está marcada por años de trabajo conjunto y coincidencias ideológicas, destacando que su proyecto responde a una visión de transformación.
Marín Mollinedo fue presentado el pasado 14 de abril como el nuevo delegado de la Secretaría de Bienestar en Yucatán.
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JACL/cr
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