Mérida, Yucatán. - Operadores del sistema de transporte Vaivén, de la ruta Circuito Metropolitano, suspendieron actividades este jueves para exigir mejores condiciones laborales.

Los choferes señalaron que la protesta se debe a la falta de un incremento salarial que, aseguran, han solicitado desde hace varios años sin obtener respuesta favorable.

Además, denunciaron que las permisionarias les aplican descuentos que califican de indebidos, así como largas jornadas de trabajo, malos tratos y la negativa de formalizar contratos de trabajo.

Los operadores manifestaron que desde hace cuatro años no reciben un aumento y son obligados a trabajar hasta 12 horas continuas.

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Desde hace cuatro años no reciben un aumento salarial, y son obligados a trabajar hasta 12 horas continuas. | Foto: Especial.

Alrededor de 40 unidades de una de las rutas más largas del sistema Va-y-Ven dejaron de circular.

Los manifestantes recordaron que en octubre del 2025, también se interrumpió el servicio por inconformidades similares.

Hay que señalar que la suspensión afecta directamente a cientos de usuarios que dependen del Circuito Metropolitano para trasladarse entre distintos puntos de la zona conurbada de Mérida.

Hasta ahora, la Agencia de Transportes de Yucatán (ATY) ni representantes de la permisionaria se han acercado a los operadores para llegar a acuerdos y restablecer el servicio.

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JACL