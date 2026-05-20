Chichén Itzá, Yucatán. - El Gobierno del Estado y representantes de artesanos y comerciantes de la zona arqueológica de Chichén Itzá se sentaron a la mesa del diálogo con el objetivo de solucionar el conflicto que prevalece en la zona arqueológica.

Ayer, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato Cultur cerraron la zona arqueológica de Chichén Itzá debido - supuestamente- a labores de mantenimiento, sin embargo, los artesanos y comerciantes tomaron las instalaciones permitiendo el libre paso de los turistas.

Por la tarde, el Gobierno del Estado y representantes de estos sectores acordaron instalar este miércoles una mesa de diálogo, ya que ambas partes manifestaron su disposición para lograr acuerdos.

La mesa de negociación se lleva a cabo a puerta cerrada en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI en Mérida.

Chichén Itzá se encuentra en disputa por artesanos que no quieren alejarse del lugar. Foto: Especial.

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De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Omar Pérez Avilés, "se privilegia el diálogo como vía para cumplir con las demandas y garantizar los servicios en esta importante zona patrimonial y turística de la entidad".

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reiteró su postura de mantener un diálogo permanente con los artesanos, guías turísticos y pobladores de Tinum para garantizar un acuerdo satisfactorio.

A través de un comunicado, el INAH indicó que, desde el año pasado junto con el Gobierno del Estado, ha mantenido comunicación abierta sobre la apertura del Centro de Atención a Visitantes (CATVI), a través de mesas semanales en las que se han escuchado las solicitudes de los diversos grupos involucrados.

La dependencia señaló que las demandas que están en la mesa son: el no desplazamiento de los artesanos del sitio arqueológico; la posibilidad de acceder a créditos como estímulo a su producción artesanal; apoyo económico para el equipamiento y puesta en marcha de sus locales en el CATVI con servicios de telefonía, internet y sombra.

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