Chilpancingo. - En la comunidad de Huamuchitos, en Acapulco, se celebró un matrimonio entre dos adolescentes.

La celebración se conoció a través de las redes sociales. El 18 de mayo, la página de Facebook “Producciones Nico. Álbum, fotos y videos” publicó un video que tituló “Festejo matrimonial de Jesús y Jennifer".

Los protagonistas del video son Jesús y Jennifer, claramente menores de edad.

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Investiga Fiscalía de Guerrero boda entre adolescentes en Acapulco; indaga posible matrimonio forzoso. Foto: Especial.

Por este hecho, la Fiscalía General del Estado de Guerrero emitió un comunicado en el que informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas en su modalidad de matrimonio forzoso o servil, ocurrido en la comunidad de Huamuchitos, municipio de Acapulco de Juárez.

Precisó que el Ministerio Público y agentes de la Policía Investigadora Ministerial realizan actos de investigación para esclarecer los hechos y determinar la posible comisión de conductas constitutivas de delito.

Agregó que “toda acción que vulnere los derechos, la integridad o el desarrollo de niñas, niños y adolescente, será investigada conforme a la ley, privilegiando en todo momento el interés superior de la niñez”.

Guerrero es uno de los estados donde el matrimonio de menores de edad es recurrente.

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