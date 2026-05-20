Culiacán, Sin.- La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo dijo que en el transcurso de este mes, se tienen registrados siete feminicidios, algunos de ellos están relacionados con el conflicto delincuencial que se presenta en la capital del estado.

Sobre los casos más recientes que tuvieron lugar en un ataque a balazos fuera de una tienda de abarrotes, en la colonia Emiliano Zapata, en donde perdieron la vida dos mujeres, identificadas como Claudia “N” y Guadalupe “N”, es muy temprano para definir una línea de investigación sobre sus muertes.

Dio a conocer que en este caso, una de las hipótesis que se tiene, es que el atentado, tiene que ver con una de las víctimas, pero, se procesan las evidencias y testimonios para seguir avanzando en su esclarecimiento.

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La titular del Órgano Autónomo de Justicia que cada uno de los siete feminicidios que se han presentado durante este mes, se trabaja en su esclarecimiento, ya que algunos de ellos, por los indicios, testimonios y evidencias, están relacionados con el narcomenudeo.

Sánchez Kondo explicó que con el reciente hallazgo de dos cuerpos de mujeres, en una fosa clandestina en el ejido el Castillo, de Mazatlán, el servicio forense trabaja con estudios de genética, a fin de poder identificar a las víctimas.

Señaló que no puede anticipar si uno de los cuerpos en avanzado proceso de descomposición pertenece a una mujer que es esposa de un periodista del sur del estado, ya que se tiene que validar su identidad y de resultar positivo tendrá que dar vista a la Fiscalía General de la República que atrajo este caso.

LL