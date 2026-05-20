Esta mañana, los cuerpos de tres personas fueron hallados en un paraje del municipio de Santo Domingo Tehuantepec. Las víctimas, según los reportes de seguridad pública, presentaban lesiones por disparos de armas de fuego y fueron desmembrados.

Dos de las víctimas eran hombres y una mujer. Al lado de sus cuerpos fue colocada una cartulina con un mensaje presuntamente del crimen organizado.

Al lugar en el que fueron encontrados, en las inmediaciones de la colonia La Brecha de Santo Domingo Tehuantepec, arribaron personal de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado y de la Fiscalía General de Oaxaca, para resguardar la escena e iniciar con los peritajes.

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La violencia en la región del Istmo de Tehuantepec persiste pese a los continuos “relanzamientos” de operativos de seguridad pública en la zona con agentes de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Hasta ahora, la violencia se había concentrado principalmente en municipios como Juchitán de Zaragoza y Matías Romero; pero, ahora se ha extendido a Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz.

El pasado lunes fue asesinado con disparos de armas de fuego un hombre identificado como Álvaro Daniel R. C. - de 56 años de edad - en el municipio de Salina Cruz.

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