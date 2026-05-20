En cuatro meses y 19 días del presente año, han sido asesinados en el estado de Puebla un total de 289 personas, de acuerdo con reporte diario de homicidios dolosos generados por un equipo interdisciplinario de instituciones de seguridad.

Los informes oficiales dan cuenta que a lo largo y ancho del territorio poblano se han cometido dos homicidios diarios en promedio, según el recuento en el que participa la Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno federal.

Puebla ha venido sufriendo una espiral de violencia relacionadas con las bandas de narcomenudeo y huachicol; de manera habitual aparecen cuerpos de personas asesinadas en distintas regiones de la entidad.

Apenas en febrero pasado, un ataque armado ocurrido en un bar de la zona metropolitana de la ciudad de Puebla dejó tres personas asesinadas y cinco heridas; y el domingo pasado, por un aparente conflicto familiar, diez personas fueron asesinadas en la mixteca poblana.

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Los informes oficiales dan cuenta que en enero se registraron 66 asesinatos; en febrero la cifra bajó a 51; y para marzo aumentó a 57 las personas asesinadas; en abril se disparó el numero para llegar a los 70; y en los 19 días del presente mes de mayo suman ya 45 crímenes.

Los hechos de violencia extrema en Puebla -como masacres, mutilaciones, descuartizamientos, calcinamientos, torturas y asesinatos de infantes- registraron un incremento durante el año pasado (2025), según documentó la organización civil Causa en Común.

En su informe anual denominado “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos”, la ONG reportó un total de 203 casos de extrema violencia con 106 víctimas en territorio poblano.

Las cifras muestran un aumento de la crueldad en la violencia criminal, pues durante el 2024 registró 152 hechos de violencia extrema (51 menos que en 2025), aunque un mayor número de víctimas con 248.

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