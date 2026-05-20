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Una mujer que había acudido a una clínica de belleza en la, fue reportada como desaparecida.

La víctima, identificada como Blanca “N”, acudió a un tratamiento estético de abdomen, sin embargo, no volvió a ser vista por sus familiares.

Ante la denuncia formal por su desaparición, autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación.

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De acuerdo con informes policiales, se logró acceder a las imágenes de cámaras de seguridad de la zona donde se encuentra la clínica de belleza, en las cuales se observó que varias personas sacaban del lugar a la mujer en estado inconsciente.

Desde entonces no hay indicios de la mujer ni de los empleados de la clínica ubicada en la Calzada Zavaleta de la capital poblana.

Como parte de las primeras investigaciones, fue localizado el vehículo en el que sacaron a la víctima de la clínica.

afcl/LL

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