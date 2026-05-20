Hermosillo. - La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que análisis científicos realizados por laboratorios especializados nacionales detectaron microorganismos patógenos capaces de provocar infecciones mortales en los sueros vitaminados aplicados a pacientes en Sonora.

Los microorganismos patógenos son agentes biológicos microscópicos como bacterias, virus, hongos, protozoos o priones capaces de invadir un huésped (humanos, animales, plantas) y alterar sus funciones normales, causando enfermedades.

De acuerdo con la institución, los estudios también revelaron presuntas malas prácticas en el manejo de insumos médicos y fallas en protocolos de asepsia durante la preparación y aplicación de las soluciones parenterales.

Los resultados fueron dados a conocer durante una reunión de atención y acompañamiento con familiares de personas fallecidas y afectados por este caso, que dejó ocho muertos y al menos 11 personas con daños a la salud.

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Durante el encuentro, la FGJE informó sobre los avances de la investigación y la situación jurídica de Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico señalado por su probable responsabilidad en delitos de homicidio culposo por responsabilidad médica y afectaciones a la salud.

La Fiscalía mantiene vigente una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcione información útil, veraz y eficaz que ayude a localizar al médico, quien cuenta con orden de aprehensión.

Autoridades estatales indicaron que continúan operativos de búsqueda, cateos, alertas migratorias y solicitudes de colaboración con otras entidades federativas para dar con su paradero.

La Fiscalía de Sonora reiteró a los familiares su compromiso de mantener una investigación técnica, objetiva y sustentada en evidencia científica para garantizar acceso a la verdad y la justicia.

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