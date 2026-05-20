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Hermosillo. - La informó que análisis científicos realizados por laboratorios especializados nacionales detectaron microorganismos patógenos capaces de provocar infecciones mortales en los sueros vitaminados aplicados a pacientes en Sonora.

Los microorganismos patógenos son agentes biológicos microscópicos como bacterias, virus, hongos, protozoos o priones capaces de invadir un huésped (humanos, animales, plantas) y alterar sus funciones normales, causando enfermedades.

De acuerdo con la institución, los estudios también revelaron presuntas malas prácticas en el manejo de insumos médicos y fallas en protocolos de asepsia durante la preparación y aplicación de las soluciones parenterales.

Los resultados fueron dados a conocer durante una reunión de atención y acompañamiento con familiares de personas fallecidas y afectados por este caso, que dejó ocho muertos y al menos 11 personas con daños a la salud.

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Durante el encuentro, la FGJE informó sobre los avances de la investigación y la situación jurídica de Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico señalado por su probable responsabilidad en delitos de homicidio culposo por responsabilidad médica y afectaciones a la salud.

La Fiscalía mantiene vigente una recompensa de hasta 500 mil pesos para quien proporcione información útil, veraz y eficaz que ayude a localizar al médico, quien cuenta con orden de aprehensión.

Autoridades estatales indicaron que continúan operativos de búsqueda, cateos, alertas migratorias y solicitudes de colaboración con otras entidades federativas para dar con su paradero.

La Fiscalía de Sonora reiteró a los familiares su compromiso de mantener una investigación técnica, objetiva y sustentada en evidencia científica para garantizar acceso a la verdad y la justicia.

afcl/LL

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