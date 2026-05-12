La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ofreció una recompensa de 500 mil pesos por información que permita localizar a Jesús Maximiliano “N”, médico investigado por la aplicación de soluciones intravenosas presuntamente relacionadas con la muerte de ocho personas en la capital sonorense.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Verduzco Soto es buscado “por su probable participación en la ejecución del hecho que la Ley señala como delito de culposo con resultado material de homicidio por responsabilidad médica”.

Se señaló que la recompensa se dará a quien proporcione información eficiente, veraz, precisa y oportuna para su captura, conforme al Acuerdo 000014/2023.

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Para proporcionar cualquier información, la Fiscalía habilitó el teléfono (662) 289 8800, extensión: 15340 y 15343, o al correo: sebusca@fiscalia.sonora.gob.mx.

SE BUSCAN POR LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA:

COMUNICARSE AL TELÉFONO (662) 289 8800,

EXTENSIÓN: 15340 Y 15343, O AL CORREO:

SEBUSCA@FISCALIA.SONORA.GOB.MX pic.twitter.com/aFmBFha0ug — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) May 12, 2026

El caso

El caso ha generado fuerte impacto en Sonora debido a las investigaciones en torno a una clínica privada ubicada en la colonia Jesús García, donde el médico ofrecía tratamientos intravenosos y terapias de bienestar.

De acuerdo con la FGJE, varios pacientes habrían presentado severas complicaciones de salud después de recibir las soluciones vitaminadas.

El pasado 6 de mayo estaba programada la audiencia inicial de formulación de imputación en contra de Jesús Maximiano “N”, dentro de la causa penal 2448/2026, en el Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno con sede en Hermosillo. Sin embargo, el médico no acudió a la diligencia judicial.

Durante la audiencia, la defensa del imputado sostuvo que su cliente se considera inocente. El abogado también aseguró desconocer las razones por las cuales el médico no se presentó ante el juez oral.

Previo a la audiencia, la Fiscalía del Estado confirmó que un juez federal concedió un amparo al imputado, recurso otorgado por el Juez Décimo de Distrito en Sonora, Ramón Sotelo Rincón.

No obstante, la ausencia del imputado abrió la posibilidad de que se deje sin efecto la suspensión que le permitía enfrentar el proceso en libertad, por lo que agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) podrían ejecutar su detención en cualquier momento.

La continuación de la audiencia fue fijada para el próximo 14 de mayo, salvo que antes sea localizado y arrestado.

Como parte de las acciones legales, se han asegurado 16 vehículos y siete propiedades vinculadas al médico, además se gestionó el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.

afcl/LL