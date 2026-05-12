Los desplazados de las comunidades de Tula y Xicotlán, del municipio de Chilapa, que se habían refugiado en la localidad de Alcozacán por los ataques del grupo armado Los Ardillos, se vieron obligados a huir al monte durante la noche del lunes, luego que les cortaron la luz en el pueblo y temían un ataque, denunciaron pobladores.

En un video, un poblador denunció que les cortaron la luz en Alcozacán y que pese a las promesas de las autoridades, no hay Guardia Nacional cuidándolos, por lo que no sólo los desplazados, sino que también los pobladores huyeron.

“Los refugiados que estaban aquí, salieron huyendo a los montes, y miren, acaba de llover. Qué va a decir la presidenta de la república y la gobernadora y el subsecretario Francisco Rodríguez Cisneros, dónde los están cuidando, porque aquí no los veo”, denunció.

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“Somos pueblos indígenas, y por ello nos han destinado a la muerte, llevamos seis días que estamos siendo atacados, y hasta el momento ninguna autoridad se ha preocupado para brindarnos auxilio”, acusó el poblador.

Denunció que en el pueblo no hay seguridad. “Los sicarios se encuentran en la orilla de la comunidad, por un momento se han calmado, pero en cualquier momento empiezan nuevamente a atacar al pueblo, y por ello, toda la gente de este pueblo se tuvo que salir”.

El poblador cuestionó dónde está la seguridad y los elementos de la Guardia Nacional que se enviaron para cuidarlos.

Y concluye: “Ojalá que aún amanezcamos”.

LL