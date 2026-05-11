Chilpancingo.- Los cuerpos de cuatro persona sin vida fueron abandonados la madrugada de este lunes sobre al carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura del kilómetro 81, en Guerrero.

Las autoridades estatales y federales llegaron a la zona tras una llamada anónima al 911. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Guerero iniciaron las diligencias correspondientes y los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Chilpancingo, informaron medios locales.

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Por su parte, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ) expuso que es posible que los cuerpos sean de cuatro de sus integrantes, que desaparecieron la noche del domingo.

Esto se da en el marco de varios días de violencia en varias comunidades de Chilapa que ha provocado el desplazamiento de unas 800 personas.

Los pobladores señalan al grupo criminal Los Ardillos como los responsables de la violencia.

LL