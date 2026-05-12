Ante la crisis de violencia por la delincuencia en Chilapa, Guerrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó el desplazamiento de 96 personas, así como tres personas heridas que fueron trasladadas al hospital de Chilpancingo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 12 mayo en Palacio Nacional, García Harfuch indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se desplazó al lugar para atender la situación y dialogar para ayudar a la población atrapada.

Además, el secretario de Seguridad mencionó que se identificaron a los grupos delincuenciales de "Los Ardillos" y "Los Tlacos", además que hay presencia de Guardia Nacional, Ejército y autoridades estatales.

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Al ser cuestionado si el diálogo de Rosa Icela Rodríguez se hará con los grupos de la delincuencia, García Harfuch respondió: “No, por supuesto que no. No hay ningún diálogo con ellos sino con las policías comunitarias, representantes, perdón, de las poblaciones”.

El titular de la SSPC indicó que es un “tema muy delicado” y hay un reforzamiento con elementos. “Al momento que ingresara la autoridad federal, se pondría en riesgo la vida de otras personas”.

“Ahorita se está dando prioridad al diálogo para poder establecer una base de operación más adentro”, añadió.

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“¿Dónde se encuentran estas 96 personas?”, se le preguntó.

“La gran mayoría, alrededor de 20 están adentro todavía de un área donde está la secretaria de Gobernación para buscar su salida”, respondió.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que debe haber una salida de las personas de Chilapa “sin una confrontación, además que se promueve que puedan salir las personas heridas y se retiren los bloqueos mediante el diálogo”.

Apuntó la titular del Ejecutivo federal que ante las personas armadas, no se quiere que haya un enfrentamiento que pueda afectar a la población civil.

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“Alguien podría decir ´que llegue el Ejército y desarme a las personas que están ahí´. Sí, nada más que eso va a representar una confrontación donde puede haber civiles fallecidos o incluso puede haber una confrontación muy grave”, indicó.

“Nosotros nunca aceptamos esa condición, al contrario, buscamos siempre tener todos los mecanismos de las operaciones que se hacen para que haya el menor número de heridos. Hay situaciones donde se agrede a la autoridad, a la Defensa, a la Marina, a la propia Secretaría (de Seguridad) o a la Guardia Nacional en donde se tiene que responder”, añadió.

“En este momento, lo más importante, es que salgan los heridos, que se atienda a la población desplazada y después se sigue atendiendo los delitos. Es una visión distinta”, dijo la Mandataria federal.

em/apr