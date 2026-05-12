La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la relación entre México y Estados Unidos se mantiene bajo un marco de respeto a la soberanía nacional y cooperación entre iguales, al tiempo que rechazó cualquier posibilidad de subordinación frente al gobierno estadounidense.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria subrayó que la coordinación bilateral en temas como seguridad, migración y combate al narcotráfico tiene límites claramente establecidos, los cuales fueron plasmados en el entendimiento alcanzado con Washington desde el inicio de su administración.

“México se coordina con Estados Unidos en el marco de cuatro principios”, explicó Sheinbaum al responder sobre hasta dónde está dispuesto su gobierno a llegar para preservar una relación estable con el país vecino sin comprometer la dignidad nacional ni el marco constitucional.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la “Mañanera del Pueblo” en Palacio Nacional de este 12 de mayo de 2026. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

La Presidenta enumeró los cuatro ejes que, dijo, rigen la relación bilateral: respeto a la soberanía e integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua; y cooperación sin subordinación.

“El respeto a la soberanía y la integridad territorial no es negociable”, enfatizó.

Sheinbaum sostuvo que ambos países comparten la responsabilidad de combatir el tráfico de drogas, pero también de frenar el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos hacia México.

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“Compartimos responsabilidad para disminuir el tráfico de droga, pero también compartimos responsabilidad para disminuir el tráfico de armas hacia México”, puntualizó.

Asimismo, destacó que la cooperación requiere confianza entre las instituciones de ambos gobiernos, incluidas las Fuerzas Armadas mexicanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La jefa del Ejecutivo reiteró que México es un país libre y soberano que dialoga con Estados Unidos en condiciones de igualdad.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE

“Nos coordinamos como iguales con Estados Unidos. Ellos pueden ser una potencia militar, sí, nada más que nosotros somos una potencia cultural”, afirmó.

Agregó: “Nadie por encima del otro, como iguales y nos respetamos. Y hasta ahora, la verdad es que ha habido respeto a México”.

En ese contexto, Sheinbaum destacó que su administración también ha exigido respeto a los derechos humanos y a la vida de los mexicanos que residen en territorio estadounidense.

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“Nosotros hemos respetado al gobierno de los Estados Unidos y, aparte de la defensa de nuestra soberanía, hemos insistido mucho en el respeto a la vida de los mexicanos en Estados Unidos y a sus derechos humanos”, señaló.

La Presidenta aprovechó para destacar la estabilidad del peso mexicano frente al dólar, al señalar que la divisa nacional se cotizaba en 17.25 unidades por dólar, pese al contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, aranceles impuestos por Estados Unidos y conflictos como la guerra en Irán.

Oposición quiere una mala relación con EU: Sheinbaum

Sheinbaum también criticó a sectores de la oposición, a quienes acusó de buscar una confrontación entre México y Estados Unidos con fines políticos.

“Los adversarios apuestan a una mala relación entre México y Estados Unidos”, dijo.

La Mandataria consideró “absurdo” que legisladores de oposición viajen a Estados Unidos para expresar críticas contra México y pedir la intervención del gobierno estadounidense.

“Nosotros buscamos siempre una buena relación con el gobierno de los Estados Unidos”, reiteró.

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