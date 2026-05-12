Más Información

Se disparan asesinatos de policías durante la gestión de Rocha Moya

Se disparan asesinatos de policías durante la gestión de Rocha Moya

Homicidios dolosos diarios se reducen en 40% desde 2024: SESNSP; delitos de alto impacto disminuyeron un 52%

Homicidios dolosos diarios se reducen en 40% desde 2024: SESNSP; delitos de alto impacto disminuyeron un 52%

SEP da marcha atrás; acuerda no mover cierre del ciclo escolar

SEP da marcha atrás; acuerda no mover cierre del ciclo escolar

Bajan 30% las pérdidas por huachicol en 2026

Bajan 30% las pérdidas por huachicol en 2026

Incendio tras explosión en refinería de Pemex en Salina Cruz deja seis lesionados; autoridades activan protocolos de emergencia

Incendio tras explosión en refinería de Pemex en Salina Cruz deja seis lesionados; autoridades activan protocolos de emergencia

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

Derrame de petróleo, T-MEC y Teotihuacán marcan agenda

Sheinbaum afirma que fue “opinión” de senadores entregar propaganda a favor de candidatos en Colombia; no hay que exagerar todo, dice

Sheinbaum afirma que fue “opinión” de senadores entregar propaganda a favor de candidatos en Colombia; no hay que exagerar todo, dice

Identifican a tres mexicanos entre migrantes hallados muertos en tren de Texas; SRE brinda asistencia consular a familias

Identifican a tres mexicanos entre migrantes hallados muertos en tren de Texas; SRE brinda asistencia consular a familias

Él es Roberto Blanco Cantú, pieza clave en caso de huachicol fiscal; "El Señor de los Buques" operaba red de empresas fachada

Él es Roberto Blanco Cantú, pieza clave en caso de huachicol fiscal; "El Señor de los Buques" operaba red de empresas fachada

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con que no cumpla con los objetivos de la guerra lanzada por su país e Israel contra la República Islámica debido a que el bloqueo naval a las costas y puertos iraníes les da ventaja en el diálogo.

"Hemos aniquilado su Armada, hemos aniquilado su Fuerza Aérea. Es solo cuestión de tiempo. No tenemos por qué apresurar nada. Mantenemos un bloqueo que les niega el acceso a cualquier tipo de dinero", afirmó Trump en el programa de radio de Sid Rosenberg, cercano al mandatario.

La tregua en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su momento más débil después de que el propio Trump calificara de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles.

Lee también

Actualmente, Washington mantiene un bloqueo naval a puertos y costas de Irán por el que ya han interrumpido el paso de unos 65 navíos comerciales y deshabilitado cuatro, según cifras del Comando Central estadounidense (CENTCOM).

Trump amenaza con ataques más intensos si Teherán no acepta el pacto

Trump advirtió este lunes que el alto el fuego con Irán es "increíblemente frágil" y dijo que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba "perdiendo el tiempo", por lo que apuntó que la tregua vigente desde el 8 de abril está en "respiración asistida".

"Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (el expresidente Barack) Obama la habría aceptado", dijo.

Trump declaró la semana pasada que si Irán aceptaba las condiciones acordadas para la paz, daría por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica, pero amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

"Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes", aseguró el mandatario.

Lee también

El presidente estadounidense, que comunicó al Congreso que la guerra contra Irán ha terminado, anunció el martes pasado la suspensión, a petición de Paquistán, de la operación militar iniciada un día antes para facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz, interrumpido por Irán como represalia por la guerra.

De acuerdo con los funcionarios estadounidenses, la decisión del presidente se basó entonces en los avances logrados en las negociaciones con la mediación de Islamabad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo puedo aumentar mi línea de crédito BBVA rápidamente? Requisitos y lo que revisa el banco para aprobarla. Foto: Especial / BBVA

¿Cómo puedo aumentar mi línea de crédito BBVA rápidamente? Requisitos y lo que revisa el banco para aprobarla

¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta. Foto: Hugo Salvador El Universal

¿Se cancela el adelanto de vacaciones? SEP revisa cambio al calendario escolar y estados rechazan propuesta

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Suspenden pagos de 3 programas del Bienestar y estas personas serán afectadas

Día de las Madres. Foto: iStock/ Choreograph

Día de las Madres: 30 frases bonitas e imágenes listas para compartir en WhatsApp este 10 de mayo

Visa láser/ iStock/rarrarorro

Esta es la tarjeta para cruzar a Estados Unidos que sólo se expide a mexicanos: Requisitos y cómo tramitarla