Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no tiene prisa en cerrar un acuerdo de paz con Irán que no cumpla con los objetivos de la guerra lanzada por su país e Israel contra la República Islámica debido a que el bloqueo naval a las costas y puertos iraníes les da ventaja en el diálogo.

"Hemos aniquilado su Armada, hemos aniquilado su Fuerza Aérea. Es solo cuestión de tiempo. No tenemos por qué apresurar nada. Mantenemos un bloqueo que les niega el acceso a cualquier tipo de dinero", afirmó Trump en el programa de radio de Sid Rosenberg, cercano al mandatario.

La tregua en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán se encuentra en su momento más débil después de que el propio Trump calificara de "totalmente inaceptable" la respuesta de Teherán a la propuesta de paz de Washington, de la que se desconocen los detalles.

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Actualmente, Washington mantiene un bloqueo naval a puertos y costas de Irán por el que ya han interrumpido el paso de unos 65 navíos comerciales y deshabilitado cuatro, según cifras del Comando Central estadounidense (CENTCOM).

Trump amenaza con ataques más intensos si Teherán no acepta el pacto

Trump advirtió este lunes que el alto el fuego con Irán es "increíblemente frágil" y dijo que, al leer la respuesta iraní, sintió que estaba "perdiendo el tiempo", por lo que apuntó que la tregua vigente desde el 8 de abril está en "respiración asistida".

"Quieren negociar y nos presentan una propuesta estúpida, es una propuesta estúpida, y nadie la aceptaría. Solo (el expresidente Barack) Obama la habría aceptado", dijo.

Trump declaró la semana pasada que si Irán aceptaba las condiciones acordadas para la paz, daría por terminadas las operaciones militares y el bloqueo naval contra la República Islámica, pero amenazó con ataques de una mayor intensidad si Teherán no acepta el pacto.

"Si no aceptan, comenzarán los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes", aseguró el mandatario.

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El presidente estadounidense, que comunicó al Congreso que la guerra contra Irán ha terminado, anunció el martes pasado la suspensión, a petición de Paquistán, de la operación militar iniciada un día antes para facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz, interrumpido por Irán como represalia por la guerra.

De acuerdo con los funcionarios estadounidenses, la decisión del presidente se basó entonces en los avances logrados en las negociaciones con la mediación de Islamabad.

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