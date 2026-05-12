El jefe negociador de Irán urgió a Estados Unidos a que acepte la contrapropuesta de la República Islámica para poner fin a la guerra, después de que el presidente Donald Trump dijera que la tregua se encuentra en estado crítico.

La guerra iniciada hace más de dos meses con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo por sus repercusiones en la economía mundial, a pesar de un alto el fuego en vigor desde el 8 de abril.

Ambas partes se niegan a hacer concesiones y amenazan con reanudar los combates, pero ninguna parece dispuesta a volver a una guerra abierta.

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"No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se exponen en la propuesta de 14 puntos. Cualquier otro enfoque será infructuoso y se saldará con un fracaso tras otro", escribió en X el negociador Mohamad Baqer Qalibaf.

Cuanto más se demore Washington en aceptar la propuesta "más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses", añadió sobre la oferta enviada en respuesta al plan de Washington.

Según varios medios, la propuesta estadounidense incluía un memorando de entendimiento para poner fin a los combates y establecía un marco de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní sostiene que su respuesta pide el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el cese del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero por las sanciones impuestas hace años.

Donald Trump lo considera "totalmente inaceptable" y afirma que el alto el fuego está en estado crítico.

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