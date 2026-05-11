El conflicto en Irán profundizó las disrupciones en el mercado global de aluminio y elevó las presiones sobre la industria del acero, en un entorno marcado por restricciones logísticas, mayores costos energéticos y recortes de producción en Medio Oriente, de acuerdo con un análisis de Oxford Economics.

Según la firma, las afectaciones ya no responden únicamente a un choque temporal derivado del conflicto, sino a una alteración estructural en las cadenas de suministro de metales industriales, particularmente en aluminio, donde parte relevante de la capacidad de fundición permanece fuera de operación.

El reporte indicó que alrededor de 50% de la capacidad regional de fundición de aluminio está detenida, equivalente a entre 4% y 5% de la oferta mundial. La interrupción ocurre en un contexto de dependencia energética y limitaciones en el suministro de alúmina, insumo clave para la producción.

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La firma señaló que los tiempos de recuperación podrían extenderse hasta 2027 debido a los daños en infraestructura, restricciones eléctricas y complejidad técnica para reiniciar operaciones en plantas de fundición.

A ello se suma la presión sobre las rutas comerciales en el Estrecho de Ormuz, donde las interrupciones marítimas elevaron costos de transporte, seguros y tiempos de entrega para materias primas y productos terminados.

Oxford Economics explicó que el aluminio es el mercado más expuesto por la concentración geográfica de producción en la región del Golfo y por la dependencia de un suministro energético continuo para mantener las operaciones de fundición.

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El análisis añadió que países importadores de aluminio como Turquía, Estados Unidos, Japón, India y México enfrentan una mayor exposición a las disrupciones provenientes de Medio Oriente.

En el caso mexicano, el documento ubicó al país entre los principales compradores de aluminio de la región, con importaciones valuadas en mil 461 millones de dólares, equivalentes a 12% de sus compras externas totales de ese metal.

La presión sobre el aluminio comenzó a trasladarse hacia sectores industriales como construcción, automotriz, infraestructura eléctrica, maquinaria, empaques y bienes de consumo, donde las empresas enfrentan mayores costos de insumos y ajustes en márgenes operativos.

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El reporte indicó que, en el corto plazo, la demanda se mantiene relativamente estable debido a la dificultad para sustituir el aluminio en distintas cadenas manufactureras. Sin embargo, advirtió que una prolongación del conflicto podría derivar en retrasos de proyectos, cancelaciones y menor inversión industrial.

Oxford Economics señaló que las disrupciones derivadas del conflicto en Irán comenzaron a presionar los precios internacionales del aluminio ante la reducción de oferta, bajos inventarios y mayores costos energéticos y logísticos.

El análisis indicó que las interrupciones en el Estrecho de Ormuz elevaron costos de transporte, seguros y tiempos de entrega, mientras que el incremento en precios de petróleo y gas encareció los procesos de fundición y producción industrial.

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En acero, el impacto se mantiene más concentrado en Medio Oriente. Oxford Economics señaló que los ataques sobre instalaciones iraníes redujeron parte de la capacidad productiva y afectaron exportaciones de productos semiacabados utilizados como materia prima en procesos industriales regionales.

La firma destacó que Irán es uno de los principales productores mundiales de acero y recientemente restringió exportaciones, situación que comenzó a presionar cadenas de suministro en la región.

Pese a ello, el análisis sostuvo que el mercado global del acero continúa ampliamente abastecido, impulsado por altos niveles de exportación desde China, lo que limitó un aumento más acelerado en precios internacionales.

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En acero, aunque las presiones fueron más moderadas por un mercado global todavía abastecido, la firma advirtió mayores costos operativos para productores, principalmente en Europa.

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