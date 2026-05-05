Para el sector empresarial los aranceles que impuso el gobierno de Estados Unidos sobre productos mexicanos de exportación los ponen en desventaja, por lo que buscarán una reducción arancelaria, considerando que no habrá libre comercio, sin embargo, esperan que rumbo a la revisión del T-MEC haya mayor ruido en las conversaciones.

Durante la Conferencia del Council of the Americas (COA), que se realizó en la Ciudad de México, el presidente y representante ejecutivo de Canadian Pacific Kansas City (CPKC) de México y presidente de la American Chamber of Commerce Mexico, Óscar del Cueto, dijo que la política estadounidense actual no es de libre comercio, sino de imposición de aranceles, por lo que ya se le planteó al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, que los aranceles nos ponen en desventaja porque hay países que tienen menos aranceles.

Comentó que a diario los aranceles generan alrededor de 2 mil millones de dólares al gobierno estadounidense, “los números ahí están, cómo hacer que los aranceles se reduzcan en los productos hechos en Norteamérica” y agregó que se debe de trabajar por fortalecer cadenas de suministro, en revisar las reglas de origen para los productos que se hacen en la región.

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Rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), a realizarse el primero de julio, dijo que “viene mucho más ruido” por las elecciones de noviembre en el país del Norte.

Explicó que es bueno que haya rondas bilaterales México- Estados Unidos, así como visitas del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a Washington y del representante comercial estadounidense, Jamieson Greer a la Ciudad de México, pero lo más importante es “entender la visión de (Donald) Trump, es un juego diferente, completamente nuevo, hay que ser inteligentes de cómo ver el futuro”, porque para el mandatario estadounidense no habrá libre comercio.

Explicó que las empresas estadounidenses “no vamos a levantar los rieles para irnos, a Trump le faltan 2 años, pero las empresas nos quedamos y lo que buscamos es certeza legal en el acuerdo (T-MEC) para invertir”.

En el panel T-MEC y el futuro de la integración regional del Congreso del COA, el vicepresidente ejecutivo y director general de TenarisTamsa, así como presidente de la Cámara Nacional del Hierro y del Acero (Canacero), Sergio de la Maza, dijo que las exportaciones de la industria del acero hacia el mercado americano tienen arancel de 50%, sin excepción, desafortunadamente “el mundo sin aranceles se ve difícil hacia adelante”.

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Sin embargo, dijo que “trabajamos para lograr una excepción que favorezca la cadena integrada”.

Añadió: “Tenemos que convencer que los dos juntos (México y Estados Unidos) somos más fuertes…porque después de un año de aranceles de 50%, (las exportaciones de) los países que han crecido son los asiáticos y las exportaciones mexicanas cayeron 50%”.

De la Maza añadió que Canadá, la Unión Europea y México ya impusieron medidas para proteger a las cadenas del acero nacionales, por ejemplo, en nuestro país el gobierno mexicano firmó un acuerdo para comprar acero mexicano en las obras públicas.

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