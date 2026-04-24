El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó los procedimientos y requisitos para que los proveedores canadienses y mexicanos de acero y aluminio de vehículos medianos y pesados, excepto ligeros, obtengan una reducción arancelaria de 50% a 25%.

A pesar de que el 17 de octubre pasado se emitió una proclamación que ajustaba el arancel, no se había hecho efectivo por la falta de reglas claras.

Las Secretaría de Economía explicó que la publicación de los procedimientos “estaba pendiente, y no se podía tener acceso a estos beneficios, lo cual se ha venido insistiendo en las reuniones que se han tenido con la Secretaría de Comercio de Estados Unidos de manera recurrente”.

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Aseguró que “el beneficio se refiere a la reducción del nivel arancelario actual de 50% aplicado al acero y aluminio, para alcanzar hasta un nivel de 25% como máximo (en función de los compromisos de producción en Estados Unidos)”.

En una nota informativa, la dependencia dijo que las reducciones arancelarias están sujetas a los siguientes requisitos:

Cumplir con las reglas de origen del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( T-MEC )

del ( ) Procesar el fundido y colado en la región

Ser un proveedor directo o indirecto de la industria automotriz pesada de Estados Unidos

Además, les pide proporcionar detalles de los nuevos proyectos de los exportadores de acero y aluminio de producir acero y aluminio en la Unión Americana.

Se espera que esta nueva regulación, que permitirá beneficiarse de una baja arancelaria, beneficiará a las grandes firmas fabricantes de automóviles como General Motors, Ford y Stellantis.

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El Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó esas reglas en el Federal Register el jueves 23 de abril en donde explica a detalle los requisitos para obtener la reducción de aranceles.

Cabe mencionar que el arancel de 50% contra el acero y aluminio, se impuso bajo la sección 232, es decir, bajo la justificación de que las importaciones de dichos productos amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos.

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