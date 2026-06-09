El cerco de vallas metálicas que rodean las calles aledañas al Zócalo de la Ciudad de México también han afectado la movilidad de turistas nacionales y extranjeros, sobre todo a dos días del inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Este perímetro fue instalado desde la semana pasada con accesos controlados en las calles de Francisco I. Madero y Simón Bolívar; Tacuba y República de Brasil; así como en Cinco de Febrero y Venustiano Carranza. Todo ello ante el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL en esta zona se observó a tres hombres estadounidenses que caminaban con maleta en mano y playeras de equipos deportivos sobre la calle Simón Bolívar. “Lo que necesito es pasar al otro lado (de la valla) para llegar a mi hotel”, indicó el turista mientras señalaba el acceso de Francisco I. Madero.

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Aunque ya no realizan inspecciones de mochilas y bolsas en los filtros de entrada, las personas tienen que mantener una fila para ingresar o salir uno por uno. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

Un caso similar fue el de Linda, una joven que caminaba acompañada de su familia sobre el circuito de la Plaza de la Constitución. Comentó que cuando llegó a las CDMX tuvo que caminar largas distancias para arribar a su hospedaje, lo cual describió como “muy complicado y estresante”.

Lo anterior no sólo afectó a los visitantes extranjeros, también a los nacionales. Esa fue la historia de un par de jóvenes provenientes de Coahuila que tenían la intención de visitar y fotografiar los preparativos del mundial sobre la Plaza de la Constitución, donde se está instalando el FIFA Fan Fest.

“Hicimos una escala aquí (en la capital) y teníamos la ilusión de pasar a ver (los adornos). Solo tenemos tres horas y nos vamos, ni modo. Tuvimos que rodear todo el perímetro desde atrás (de Palacio Nacional) para llegar a Madero”, refirió el hombre con sus maletas a un costado.

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Ante ese panorama, varios grupos de turistas se acercaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para preguntarles cómo salir del cerco. “Hay que formarse para cruzar”, indicaron los adscritos a todas las personas que los rodeaban.

El cerco se mantiene a pesar del acuerdo

Se tenía previsto que dicho cerco se redujera ayer, luego de un acuerdo entre la Secretaría de Gobierno de la capital con los comerciantes que se manifestaron el lunes sobre Eje Central y avenida Juárez.

De acuerdo con el presidente de ConComercio Pequeño, Gerardo López Becerra, las vallas se instalarían lo más cercano al Zócalo para favorecer la movilidad de transeúntes a más negocios, sobre todo ante las pérdidas económicas de las últimas dos semanas.

Sin embargo, EL UNIVERSAL constató que no se realizó cambio alguno el día martes. Aunque los elementos de la SSC ya no realizaron inspección de mochilas y bolsas en los filtros de entrada, las personas tenían que mantener una fila para ingresar o salir uno por uno.

Debido a los trabajos que se realizan en lo que será el FIFA Fan Fest, policías mantienen una entrada limitada al Zócalo. Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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Además, debido a los trabajos que se realizan en lo que será el FIFA Fan Fest, policías mantienen una entrada limitada al Zócalo. “Sólo ingresa personal de gobierno con credencial en la mano, no hay algún comercio abierto aquí adentro”.

Por lo tanto, en las pantallas de la Plaza de la Constitución se podrán observar los partidos de la Copa Mundial, cuya inauguración será mañana en el Estadio Ciudad de México.}

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