La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que depende de las actividades de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) su asistencia al Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México por la inauguración del Mundial 2026.

En su conferencia mañanera de este martes 9 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que las manifestaciones de la CNTE deben ser pacíficas a dos días del Mundial, e indicó que debe mantenerse atenta a cómo se desarrollan las protestas también de otros grupos.

-“¿No va a acudir usted entonces a ver el partido al Fan Fest de aquí del Zócalo?”, se le preguntó.

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“Vamos a ver cómo se desarrollan después lo que está ocurriendo con los maestros, de algunos otros grupos porque, pues tengo que estar atenta, evidentemente. Entonces hay un equipo que está atento permanentemente a eso, pero vamos a ver cómo se desarrolla.

“Ya mañana, podemos dar ese ese anuncio”, respondió la titular del Ejecutivo federal.

Comentó que el 11 de junio, día de la inauguración de la Copa FIFA, sí habrá mañanera en Palacio Nacional.

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