En su octavo día de paro nacional en la Ciudad de México, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestó por siete horas frente a televisoras y medios de comunicación para exigir que sus planteamientos sean difundidos.

Además, a la CNTE se sumaron ayer normalistas y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en una nueva jornada de movilizaciones a tres días del Mundial de Futbol.

El secretario general de la Sección 9 en la Ciudad de México, Pedro Hernández Morales, sostuvo que mantienen la consigna de “Si no hay solución no rueda su balón”, y preparan mensajes en distintos idiomas para que visitantes y medios internacionales sepan sus exigencias, como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa.

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Adelantó que la CNTE prevé en los próximos días más movilizaciones en la Ciudad de México, entre ellas de colectivos de madres buscadoras, transportistas, campesinos y estudiantes.

Frente a instalaciones de Televisa, TV Azteca, Grupo Multimedios y Grupo Imagen, el magisterio disidente acusó información errónea sobre sus peticiones al gobierno federal y sus movilizaciones.

Padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa acusaron un operativo en su contra para evitar que llegaran a la Ciudad de México en una nueva jornada de movilizaciones junto a la CNTE.

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Al llegar al antimonumento de los 43 sobre la avenida Paseo de la Reforma los familiares de los estudiantes indicaron que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho “un puerquero” con las líneas de investigación.

Además, exigieron el regreso del grupo de expertos independientes y “el tema que tiene que ver con el archivo del Ejército Mexicano”.

La señora María de Jesús señaló que en su ingreso a la capital del país en camiones fueron retenidos en la caseta de Tlalpan y acusó que a los normalistas les querían sembrar artefactos explosivos, además de que el operativo incluyó perros.

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“Nos querían sembrar evidencias falsas, difamándonos para que el pueblo ya no nos apoye”, aseguró.

Demandaron un encuentro con las autoridades federales en la Secretaría de Gobernación el próximo 12 de junio, un día después de la inauguración del Mundial.

Al señalar que no tienen “una Presidenta que nos respalde”, reiteraron que van a seguir en la lucha con el respaldo de otros grupos como la CNTE.

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El señor Mario González acusó “un operativo tan grande” para detener a las madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“A estas madres les tiene un temor muy grande el gobierno (...). Nada nos va a detener, vamos a seguir adelante”, aseveró.

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