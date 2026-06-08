Ante las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hay grupos que buscan provocar al gobierno para que “la nota internacional sea que México reprime a maestros”, pero afirmó que su administración no caerá en esas provocaciones.

“Va a haber buena inauguración y también está garantizado que no habrá represión”, dijo.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno garantizará tanto el derecho a la manifestación como el desarrollo de la inauguración del Mundial en un ambiente de tranquilidad.

"Va a haber buena inauguración y también está garantizado que no habrá represión, todo al mismo tiempo”, señaló.

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La Presidenta indicó que en los próximos días se continuará informando sobre la evolución de las movilizaciones y las acciones del gobierno federal.

Al ser cuestionada sobre las afectaciones que las protestas y los cercos de seguridad han provocado a comerciantes, usuarios del Metro y visitantes del Centro Histórico, Sheinbaum defendió la colocación de vallas metálicas al considerar que son una medida preventiva para evitar enfrentamientos entre manifestantes y elementos de seguridad.

“Es algo que tenemos que hacer para evitar cualquier confrontación, porque de otra manera quien evitaría una situación sería la propia policía y es mejor que haya una valla a que haya una confrontación entre policías y manifestantes”, explicó.

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Asimismo, la titular del Ejecutivo federal respaldó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ante las críticas surgidas por las obras y afectaciones derivadas de los preparativos para el Mundial y las movilizaciones magisteriales.

Sheinbaum afirmó que Brugada realiza “un extraordinario trabajo” al frente de la capital y destacó proyectos como la nueva calzada peatonal inaugurada recientemente, así como los trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

“Está haciendo trabajo de fondo, no solamente la remodelación de las estaciones, sino todo el trabajo de rehabilitación y mantenimiento del Metro que se tiene que hacer”, expresó.

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