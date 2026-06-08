En medio de las movilizaciones y el plantón que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que el gobierno federal mantiene abierta la vía del diálogo y propuso continuar con mesas tripartitas en cada entidad, además de incorporar al magisterio en la definición de la reforma que dará paso a la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado informó que la propuesta planteada a los docentes contempla mantener espacios de negociación en los estados con la participación de autoridades educativas federales, gobiernos estatales y representantes magisteriales para atender de manera conjunta las demandas del sector.

“Lo que les propusimos ahora a los maestros que están en el plantón es que sigamos con esta dinámica de trabajo, que tengamos esas comisiones, mesas tripartitas por estado, donde está la autoridad estatal, donde está la Secretaría de Educación Pública y donde está la representación de los maestros y las maestras”, señaló.

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El titular de la SEP indicó que otra de las propuestas es que la CNTE participe en la construcción de la iniciativa que sustituirá a la Usicamm, organismo cuya desaparición fue comprometida por la presidenta Sheinbaum.

Explicó que el objetivo es construir una nueva relación entre el Estado y el magisterio, garantizando derechos laborales, transparencia en los procesos y mecanismos que impidan el regreso de prácticas de corrupción, favoritismo o nepotismo.

Para ello, adelantó que en agosto próximo, previo al inicio del siguiente ciclo escolar, se realizará una consulta nacional entre docentes para recoger sus opiniones sobre el nuevo modelo de promoción, admisión y movilidad laboral.

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Según explicó, la intención es que la discusión se lleve a cabo escuela por escuela y que los resultados permitan elaborar una propuesta legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones.

Delgado destacó que la administración federal ha sostenido una política permanente de diálogo con el magisterio nacional y afirmó que se han realizado más de 51 reuniones con distintos grupos de docentes durante el último año.

"Siempre recibimos a los grupos, sean pequeños o grandes; si hay una demanda justa por parte de un maestro o una maestra, es atendida”, sostuvo.

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El funcionario defendió además las acciones emprendidas por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación en favor del magisterio, entre ellas la derogación de la reforma educativa de 2013, la recuperación salarial de los docentes, la basificación de más de 1.2 millones de trabajadores de la educación y los cambios al sistema de pensiones para mejorar las condiciones de retiro.

Asimismo, resaltó que el gobierno federal ha destinado importantes recursos al estado de Oaxaca, una de las entidades con mayor presencia de la CNTE. De acuerdo con Delgado, entre programas de becas, infraestructura educativa, apoyos a jubilados, equipamiento escolar y aumentos salariales para docentes, la inversión acumulada supera los 23 mil millones de pesos en los últimos dos años.

Finalmente, insistió en que el diálogo sigue siendo la ruta para alcanzar acuerdos con el magisterio disidente.

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"La vía del diálogo y del trabajo conjunto tiene resultados”, afirmó al reiterar el llamado a los integrantes de la CNTE para continuar las negociaciones a través de las mesas instaladas por el gobierno federal.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en la “Mañanera del Pueblo” del lunes 8 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

ISSSTE va por aseguradora pública

En el marco de las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó una serie de inversiones en infraestructura y equipamiento médico para Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, entidades con una importante presencia magisterial.

Respecto a las demandas relacionadas con las pensiones, señaló que la reforma al ISSSTE de 2007 impulsó un sistema de cuentas individuales que generó preocupación entre los trabajadores por el posible deterioro de sus pensiones. Ante ello, defendió el fortalecimiento de PensionISSSTE como una alternativa pública y solidaria para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del Estado.

Como parte de esta estrategia, anunció que el gobierno federal analiza la creación de una aseguradora pública que complemente a PensionISSSTE y permita a los trabajadores contar con una opción completamente pública para la administración de sus ahorros y el pago de sus pensiones. Según explicó, la medida contribuiría a fortalecer el sistema de pensiones y ampliar la participación de instituciones públicas en beneficio de los trabajadores.

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