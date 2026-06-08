En el plantón que mantienen los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en las calles del Centro Histórico, como parte de las jornadas que realizan para pedir, entre otras cosas, la derogación de la Ley del ISSSTE, hay zonas donde hay lonas, pero no hay casas de campaña o manifestantes debajo de ellas.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se observó un menor número de manifestantes de la CNTE, sobre todo en las calles Francisco I. Madero y Simón Bolívar, en comparación con el jueves pasado. Sin embargo, en su lugar se montaron comerciantes ambulantes vendiendo diversos artículos como carteras, paraguas, mercancía relativa al Mundial de Futbol, llaveros y hasta comida.

Ante la ausencia de varias casas de campaña sobre el corredor peatonal de Madero, varias cadenas de ropa y de comida abrieron sus puertas; aunque no tenían sus locales llenos, los vendedores se acercaban a los peatones a ofrecer los productos y servicios de las tiendas.

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Las carpas no tienen cartulinas que indiquen la sección de la CNTE que se encuentra instalada en el plantón. Foto: Arturo Ordaz / EL UNIVERSAL

“¿Dónde están estos cuates?”, preguntó una señora mientras caminaba en la acera sorteando lazos amarrados y ambulantes. Además, en las zonas techadas sin manifestantes tampoco había cartulinas que anunciaran qué sección o grupo se había instalado en esa parte, a diferencia de días pasados.

Sobre Belisario Domínguez se notó un panorama similar, donde se observaron conjuntos de casas de campaña, seguido de espacio sin ocupar cubierto con lonas, pero cercado con lazos para limitar el paso a los peatones.

En tanto, ayer en una reunión con autoridades federales, la CNTE dijo que la propuesta que le ofrecen no resulta suficiente ni da cumplimiento con sus peticiones, por lo que alertó que no sólo continuará, sino que se reforzará el plantón.

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Confusión para entrar al Zócalo

Ante el perímetro de vallas de metal que rodea a la Plaza de la Constitución desde la semana pasada, el miércoles se instaló un acceso controlado sobre la calle Francisco I. Madero, esquina con Simón Bolívar, lo cual causó largas filas, molestias y confusión entre las personas.

Uno de esos casos fue el de dos turistas estadounidenses, quienes con maletas en mano no sabían cómo llegar a su hotel, el cual estaba dentro del perímetro, sobre Isabel La Católica y Francisco I. Madero. “Quiero llegar aquí, ¿cómo puedo?”, preguntó el hombre mientras batallaba en entender las indicaciones en otro idioma.

“Una sola fila pegada a la pared, por favor”, gritaba una mujer con chaleco guinda y logo del Gobierno de la Ciudad de México a las personas que intentaban cruzar el filtro de seguridad, quien también advirtió que esa sólo era una entrada, pero no una salida.

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A pesar de ello, sobre la calle de Tacuba, esquina con República de Brasil, se habilitó otra entrada para caminar sobre una parte del circuito del Zócalo, donde personal con chalecos color guinda indicó que el acceso sólo era peatonal, por lo que no se permitían motocicletas ni otro medio de transporte.

El circuito disponible para caminar alrededor del Zócalo va desde Tacuba hasta 5 de Febrero, donde hay varios comercios como joyerías, restaurantes y tiendas de conveniencia.

A pesar ello, la entrada a la Plaza de la Constitución sigue cercada con vallas de metal, porque continúan los trabajos de instalación del FIFA Fan Fest, el cual está previsto sea abierto al público el mismo día de la inauguración de la justa mundialista, en tres días.

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Aun con las entradas controladas al Centro Histórico que se habilitaron la semana pasada, comerciantes de la zona indicaron que se manifestarán hoy a las 10:00 horas en Eje Central y Juárez para demandar las dos semanas de pérdidas económicas derivadas de los cierres a la zona por el bloqueo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

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