"Paren de cancelarme". Así respondió Cazzu a las críticas que ha recibido luego de que volviera a viralizarse un video en el que, aparentemente, hace burla de la derrota de la Selección Mexicana en el Mundial.

"¿Están tristes porque perdieron no?", se le oye decir a la argentina. Mientras su público grita: "¡México, México!"

Las imágenes que desataron una ola de ataques en las redes sí son reales, pero corresponden a la actuación que la llamada "Nena Trampa" hizo en el Flow Fest del 2022; es decir cuando se llevaba a cabo la Copa de Qatar.

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La noche del miércoles, y a través de un video en vivo, la intérprete de "Con otra" decidió aclarar lo sucedido.

"A nadie le importa menos el futbol (que a mí)... ¿A mi pueblo mexicano? Qué sé… yo tengo una hija mitad mexicana. Sería rarísimo que a través del futbol, no sé, me parece raro, me parece que está mal”, dijo.

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Cazzu aprovechó el momento para hablar sobre la división, la intolerancia y el odio que el futbol ha generado entre diversos países, sobre todo hacía su gente, quienes han sido tachados de racistas.

"En Argentina y en Latinoamérica hay mucho racismo, muchísimo racismo y no siempre es el mismo racismo que se vive en Estados Unidos, no es el mismo porque cada país tiene sus problemáticas sociales”.

Aunque consciente por esta problemática, la trapera pidió dejar de lado las confrontaciones y apostó por el diálogo, pues está convencida de que, a pesar de todas las diferencias que hay entre el mundo, somos más parecidos de los que creemos.

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"Dejen de pelear. Dejen de... intentemos entendernos, entender nuestras culturas, que son tan parecidas. Al fin y al cabo, somos tan parecidos, tan parecidas. Los quiero mucho. Paren de cancelarme. Paren de cancelarme", finalizó.

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