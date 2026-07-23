El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió hoy, tras las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que la administración del presidente Donald Trump está decidida a “desarticular a los cárteles narcoterroristas” y sus redes.

En una declaración en X, Johnson dijo que las sanciones contra más de 50 personas y entidades mexicanas, incluyendo al nuevo líder del CJNG, Juan Carlos Valencia González, alias “Pelón”, envían “un mensaje inequívoco: Trump está comprometido con desarticular a los cárteles narcoterroristas y a todas las redes que los hacen posibles”.

El embajador advirtió que “sin importar quiénes sean, dónde operen o el papel que desempeñen, deberán rendir cuentas”.

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Aseguró que cuando Estados Unidos y México “trabajan juntos, nuestras naciones están más seguras. La justicia prevalecerá”.

El Departamento del Tesoro informó en un comunicado de que las medidas golpean a la cúpula del cártel y a redes de financiación ilícita repartidas por varios estados de México, con el objetivo de limitar su capacidad para traficar con fentanilo, un potente opioide sintético, y otras drogas hacia Estados Unidos.

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These sanctions—the single largest OFAC designation targeting the CJNG—against more than 50 Mexican individuals and entities, including its new leader, Juan Carlos González (“Pelón”), after the death of “El Mencho,” send an unmistakable message: @POTUS @realDonaldTrump is… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) July 23, 2026

"La acción de hoy golpea a los líderes, a los financiadores y a las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, privando al cártel de los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar a las comunidades y amenazar vidas estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Entre los sancionados figura Valencia González, quien según las autoridades estadounidenses asumió como líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro y fundador del grupo, Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho".

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Valencia González, de nacionalidad mexicana y estadounidense, también es objeto de una recompensa de hasta cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado por información que conduzca a su arresto o condena.

Entre las entidades acusadas de formar parte de una red financiera del narcotráfico, hay empresas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas o compañías gasísticas dirigidas por personas cercanas a Audias Flores Silva, El Jardinero, detenido en México, pero cuyas redes financieras, según el gobierno estadounidense, siguen en pie y operando.

El año pasado, Washington designó al CJNG como organización terrorista junto a otros cárteles del narcotráfico en México, en un contexto marcado por el aumento de la presión de la Casa Blanca al país vecino en la lucha contra el crimen organizado.

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