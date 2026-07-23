El Departamento del Tesoro en Estados Unidos (USDT por sus siglas en inglés) identificó el municipio de Florencia de Benito Juárez en Zacatecas, como uno de los asentamientos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para la producción de fentanilo, cocaína y metanfetamina.

De acuerdo con el USDT, José Octaviano García Martínez, es el actual jefe de plaza en Florencia, junto con Cuauhtémoc Rivera Zepeda y Uriel Hernández Morales, son los encargados de los narcolaboratorios en Zacatecas y Jalisco.

García Martínez, Rivera Zepeda y Hernández Morales son subordinados de Audias Flores Silva, conocido como "El Jardinero", señalado como uno de los sucesores del extinto capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” y exjefe regional del cártel.

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Florencia, Zacatecas, bajo la mira de EU (23/07/2026). Foto: Facebook Florencia Zacatecas

¿Dónde se encuentra Florencia de Benito Juárez?

Florencia de Benito Juárez es un municipio de apenas 328 kilómetros localizada al sur de la entidad. Florencia forma parte de la región montañosa de la Sierra Madre Occidental y se encuentra en los límites territoriales con el estado de Jalisco.

La zona es descrita como una zona de cerros pronunciados, mesetas altas, en la que destaca el Cerro del Salitre, Capulín, Providencia y el Pantano.

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En el municipio también hay una presa llamada "Revolución Mexicana". Aunque también hay pequeños arroyos.

El suelo del lugar es considerado fértil para la agricultura, aunque dependiendo de la zona también hay otros pedregosos.

El actual presidente municipal de Florencia de Benito Juárez es Fortino Cortés Ramírez, electo en 2024 y finalizará su mandato en 2027.

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Fortino Cortés Ramírez, presidente de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, cuyo periodo de gestión abarca desde el año 2024 hasta el 2027 (23/07/2026). Foto: Especial

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Florencia, entre los municipios con incidencia delictiva

De acuerdo con notas publicadas por EL UNIVERSAL en el 2025, Florencia ya había sido ubicada como una zona en la que se presentaba incidencia de cárteles, así como la fabricación de droga.

En marzo del año pasado, autoridades informaron que en Florencia de Benito Juárez, se desmanteló un campamento delincuencial que era utilizado por un cártel.

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En el momento, se mencionó que el campamento, por sus características y hallazgos, evidenciaba la presencia de una célula delictiva sin precisar a cuál cártel pertenecía, pero, se destaca que se procedió con la destrucción de éste “para neutralizar este espacio y evitar su reutilización”.

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Unos meses después, en junio del 2025, se informó del desmantelamiento de un un narcoinvernadero que era usado para la siembra y producción de marihuana.

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En 2023, Florencia sólo registró 2 homicidios, un culposo y otro doloso, de acuerdo con el informe de actividades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, lo que comparado contra otros municipios como Fresnillo con 310 homicidios en total, Guadalupe con 262 y Zacatecas con 144, la cifra es evidentemente menor.

Por otro lado, de acuerdo a la encuesta sobre la percepción sobre inseguridad pública, del 2025 al 2026, en Zacatecas disminuyó del 81 al 74.6%, mientras que en Fresnillo, bajó de 89.5 a 70.7%.

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Hallan 10 cuerpos en tres municipios de Zacatecas

El sábado 18 de julio, se reportó que fueron localizados 10 cuerpos en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto.

De acuerdo con las autoridades al menos seis empresarios vinculados con los sectores de la construcción, la minería y los espectáculos.

Asimismo, se confirmó que otras dos víctimas eran funcionarios del ayuntamiento de Fresnillo. Fidel Alvarado de la Torre, secretario de Desarrollo Social Municipal, así como el bombero Jesús Gerardo Muñetón Hernández.

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Envían 100 elementos de fuerzas especiales a Zacatecas

Ayer, 22 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que fueron desplegados 100 elementos de Fuerzas Especiales para reforzar la seguridad en Zacatecas tras el multihomicidio.

El personal se sumó a los 400 efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) desplegados el pasado 19 de julio.

La Defensa señaló que entre sus principales misiones se encuentran reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.

Enfrentamiento entre Cárteles Unidos y Los Zetas

El 20 de mayo de 2011, hubo un enfrentamiento entre Cárteles Unidos y Los Zetas, conocido como "La Guerra de Florencia".

En el hecho participaron más de 200 sicarios, duró cuatro horas y media, aproximadamente, y dejó un saldo de 77 fallecidos de ambos grupos criminales.

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