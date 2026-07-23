El defensor central Nicolás Otamendi anunció este jueves su retiro de la selección argentina de fútbol, en la que jugó 139 partidos desde 2009 hasta la reciente final de la Copa del Mundo, además de participar en la conquista del Mundial de Catar en 2022 y dos ediciones de la Copa América en 2021 y 2024.

"Soñé de muy chico vestir la camiseta de la selección Argentina, fue el privilegio más grande que me dio el fútbol", afirmó el jugador de 38 años que acaba de incorporarse a River Plate.

En un video que publicó en Instagram, Otamendi se refirió a la final perdida ante España el pasado domingo: "El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto porque este grupo lo intentó hasta el último segundo. Me despido con la tranquilidad de haberlo dejado todo".

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El defensor surgido en Vélez Sarsfield agradeció al "hincha argentino" por su "amor incondicional": "Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño".

También se mostró agradecido a los componentes de su familia, que "soportaron las distancias, las ausencias, las lágrimas y las frustraciones".

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Otamendi se hizo espacio para dedicar unas palabras a los integrantes de la Albiceleste que en el futuro sean convocados: "Nunca dejen de creer. Habrá golpes que parecerán imposibles de superar, pero esta camiseta siempre recompensa a quienes la defienden con humildad, sacrificio y amor. Levanten la cabeza, sigan luchando y no permitan que una derrota les robe la ilusión".

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"Los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida", cerró el jugador de River su despedida de la selección absoluta.

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Otamendi ya había anunciado que el Mundial 2026 sería el último torneo que disputara con la selección, en la que en 139 partidos (21 en Mundiales) convirtió ocho goles, de los cuales acaso el más recordado haya sido en 2023, con su cabezazo para ganar por la mínima en el estadio Maracaná por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas ante Brasil, que nunca antes había perdido como local por ese torneo.

Disputó con la celeste y blanca los Mundiales de Sudáfrica 2010, Rusia 2018, Qatar 2022 (campeón) y Estados Unidos, México y Canadá 2026 (finalista); formó parte del equipo que le ganó a Italia la Finalissima 2022; y las Copas América 2015, 2016, 2019, 2021 y 2024.